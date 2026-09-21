Renunció Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei, tras los cambios en la Quinta de Olivos

El Gobierno oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, un cargo que ocupaba desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. La funcionaria integraba el círculo cercano de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su salida se datras la expulsión del exintendente de Olivos y su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, quien había llegado a ese cargo por el parentesco con la ahora exfuncionaria.

La renuncia fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Acéptase, a partir del 20 de septiembre de 2026, la renuncia presentada por la señora María Belén Agudiez al cargo de Subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”. En el mismo decreto se le agradeció a la funcionaria renunciante “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

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La salida se da luego de la polémica reorganización de la Quinta de Olivos, que incluyó la desvinculación de 12 trabajadores y el traspaso del control integral de la residencia a la Casa Militar. Según fuentes oficiales citadas por La Nación, la decisión estuvo vinculada con presuntas “filtraciones” sobre las actividades del Presidente y de su círculo más cercano. Entre los desplazados estuvo Sosa, quien hasta entonces era el intendente de la residencia.

Sosa había llegado a ese puesto por su vínculo familiar con Agudiez. La reorganización de Olivos generó versiones sobre una eventual diferencia entre la funcionaria y Karina Milei, aunque fuentes oficiales consultadas por LA NACION descartaron esa interpretación y señalaron que la nueva conducción de la Casa Militar tiene facultades para designar a su propio equipo al frente de la residencia

Como subsecretaria de Planificación General, Agudiez tenía entre sus responsabilidades la planificación de los servicios del funcionamiento de la Secretaría General. También intervenía en cuestiones vinculadas con el mantenimiento y funcionamiento de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y la Residencia Presidencial de Chapadmalal, además de las sedes administrativas, las cocheras y el transporte de Karina Milei.

Entre sus responsabilidades también estaban la actualización tecnológica de las dependencias de la Secretaría General, el seguimiento de los traslados terrestres y aéreos de Milei y de otros funcionarios, la coordinación con la Casa Militar para el mantenimiento de la flota presidencial y la gestión de actividades del Museo del Bicentenario y del Paseo de la República de Olivos.

La trayectoria política de Belén Agudiez

En 2021, Agudiez fue candidata a diputada nacional por La l, el espacio que encabezaba José Luis Espert. Ocupó el puesto 26 de la lista, por lo que no ingresó al Congreso.

Dos años después, en 2023, fue candidata a concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Escobar. La fuerza libertaria terminó segunda en ese distrito, detrás de Unión por la Patria, y Agudiez, que ocupaba el quinto lugar de la lista, no obtuvo una banca.

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“Soy mamá de cinco gatos y una gran defensora de los derechos de los animales. Vegana. Me gusta luchar por lo que quiero. Trabajo desde los 17 y siempre pensé que para llegar a lo que uno quiere el esfuerzo y el sacrificio son lo que se necesita para lograr los objetivos”, se presentaba la mujer en su descripción en el sitio Votá Informado. Allí se definía como relacionista pública, graduada en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), y consignaba un posgrado en Defensa Nacional y Militar en la Universidad de la Defensa Nacional. También señalaba que trabajaba desde los 17 años y que era defensora de los derechos de los animales.

Durante sus diferentes postulaciones, Agudiez propuso diversas medidas en línea con los parámetros de LLA. Entre ellas estaban eliminar impuestos nacionales, promover una nueva ley laboral, quitar regulaciones que compliquen la generación de empleo y la producción y garantizar la independencia del Banco Central para controlar la inflación.

En paralelo, el Gobierno oficializó cambios en el Ministerio de Seguridad. A través del Decreto 1044/2026, Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, designaron al abogado Pablo Francisco Argibay Molina como Subsecretario de Investigación Criminal de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico.

“Desígnase, a partir del 3 de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Investigación Criminal de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada del Ministerio de Seguridad Nacional al abogado Pablo Francisco Argibay Molina”, detalla el texto en el Boletín Oficial de este lunes. El flamante funcionario reemplazará a Marcelo Carlos Romero, quien había sido designado en ese puesto durante 2025.

Antes de llegar a este cargo, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó de manera transitoria la conducción de la Dirección de Investigación Criminal. Uno de los organismos que quedará bajo su órtiba de trabajo es el Consejo Federal de Delitos Económicos, creado mediante la resolución 230/2026.

La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas policiales y de seguridad federales. Entre los delitos contemplados se encuentran el lavado de activos, el enriquecimiento de funcionarios públicos como el que está siendo investigado Manuel Adorni, y el soborno transnacional y la evasión fiscal.

RM