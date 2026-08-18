El nuevo DNU migratorio abrió el debate sobre los límites entre mensajes de odio y libertad de expresión

El periodista y conductor Jorge Elías cuestionó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el decreto impulsado por el Gobierno que incorporó nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros.

“Precisamente una de las reacciones de la Casa Rosada fue emitir un decreto de necesidad y urgencia para castigar a todos los que hablaran mal de Argentina”, sostuvo Elías al interpretar la medida.

El DNU 681/2026 establece específicamente como causales los mensajes de odio o la incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y los actos contra símbolos patrios. La norma aclara que no quedan comprendidas las expresiones legítimas de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas.

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“Lo que debería prevalecer es la libertad de expresión”

Elías expresó dudas sobre cómo podrían interpretarse esas conductas en situaciones concretas. “Si hay un grupo de turistas y de repente hay uno que dice que este es un país, como solemos decir, bueno, podría ser castigado, podría ser expulsado o se le podría impedir la entrada al país en una futura visita”, ejemplificó.

Para el periodista, el Estado debe ser especialmente cuidadoso para no avanzar sobre opiniones críticas. “Es nacionalismo barato, porque lo que debería prevalecer es la libertad de expresión”, afirmó. Y agregó: “Cada uno tiene su opinión y cada uno puede decir lo que quiera”.

Según su interpretación, la medida también tiene un componente comunicacional. “Se ha querido dar, más que nada, una señal. Una señal: miren, estoy con Argentina”, sostuvo.

Idioma, costumbres y diferencias culturales

Elías trasladó luego la discusión hacia las diferencias culturales que aparecen al viajar. “En Estados Unidos y en el Reino Unido se habla inglés, tengo que hablar inglés, no tienen que hablarme en español. Y en Brasil se habla portugués”, señaló.

El periodista sostuvo que adaptarse al lugar visitado no implica dominar perfectamente otro idioma, sino hacer un esfuerzo por comprender sus códigos y costumbres. También recordó las enormes diferencias que existen dentro del propio español. “En ningún país de Latinoamérica se habla el mismo idioma”, afirmó.

Como ejemplo mencionó expresiones mexicanas y chilenas cuyo significado puede ser muy diferente al utilizado en Argentina: “Se puede crear una jerga mexicana que es totalmente diferente a la nuestra, y les diría que en Chile hay algunas palabras nuestras que son palabrotas”.