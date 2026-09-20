domingo 20 de septiembre de 2026
SOCIEDAD
Apagón masivo en el AMBA

Edenor confirmó qué provocó el apagón que dejó a casi 600 mil usuarios sin luz

La empresa atribuyó la interrupción del servicio a una falla en un interruptor de 220 kilovoltios de la subestación Malaver, en San Martín. El corte comenzó el sábado por la noche y también afectó a usuarios de Edesur.

Apagón en CABA.
Apagón en CABA. | X / @balcanizada

Edenor confirmó que el masivo apagón que afectó al AMBA durante la noche del sábado se originó por un desperfecto en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver, ubicada en el partido bonaerense de San Martín. La compañía continúa investigando para determinar con precisión qué factores provocaron la falla.

El corte comenzó alrededor de las 21 y llegó a afectar a más de 500 mil usuarios de Edenor y cerca de 80 mil de Edesur en el momento de mayor impacto. La interrupción alcanzó distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del norte del conurbano.

Apagón en CABA.

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