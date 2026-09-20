Edenor confirmó qué provocó el apagón que dejó a casi 600 mil usuarios sin luz

Edenor confirmó que el masivo apagón que afectó al AMBA durante la noche del sábado se originó por un desperfecto en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver, ubicada en el partido bonaerense de San Martín. La compañía continúa investigando para determinar con precisión qué factores provocaron la falla.

El corte comenzó alrededor de las 21 y llegó a afectar a más de 500 mil usuarios de Edenor y cerca de 80 mil de Edesur en el momento de mayor impacto. La interrupción alcanzó distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del norte del conurbano.

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