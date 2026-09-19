Apagón masivo en Buenos Aires: más de 500.000 usuarios quedaron sin luz

Un amplio apagón afectó este sábado por la noche a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La interrupción comenzó alrededor de las 21 y alcanzó zonas abastecidas por Edenor y Edesur. Según los datos del ENReGE, el pico de usuarios afectados se registró a las 21:45. En ese momento, 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur estaban sin suministro eléctrico.

Las cifras comenzaron a bajar rápidamente durante la noche a medida que se restablecía el servicio. Minutos antes de las 22, Edenor registraba 24.094 usuarios afectados, mientras que Edesur informaba 69.013.

Qué barrios fueron afectados por el apagón

El corte alcanzó a distintos barrios del norte y oeste de la Ciudad. Entre las zonas afectadas estuvieron Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Colegiales, Villa del Parque, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra.

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En el Gran Buenos Aires, la interrupción alcanzó sectores de Vicente López y Munro, entre otras localidades.

Del lado de Edesur, los barrios con mayor cantidad de usuarios afectados fueron La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

El suministro comenzó a recuperarse de manera parcial durante la noche. Núñez, Belgrano y Recoleta estuvieron entre las primeras zonas en recuperar la electricidad.

Edesur informó que la falla fue ajena a la empresa

A las 21:30, Edesur informó que el servicio comenzaba a normalizarse y señaló que la interrupción había sido provocada por una falla en el sistema ajena a la compañía.

La empresa indicó que el incidente alcanzó a clientes de distintas zonas del AMBA, incluidos algunos sectores dentro de su área de concesión.

Por el momento, no estaba determinado el origen de la falla que provocó el apagón. Mientras tanto, el servicio comenzó a restablecerse en los distintos barrios afectados.

LB