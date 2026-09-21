De qué murió Presley Gerber, el hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años

La muerte de Presley Gerber, hijo mayor de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, causó conmoción en el mundo de la moda. El joven falleció el domingo 20 de septiembre, a los 27 años, mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no informaron de qué murió Presley Gerber. La causa del fallecimiento permanece pendiente y se espera que la autopsia aporte información que permita esclarecer lo ocurrido.

Era modelo y tenía 27 años: murió Presley Gerber, el hijo de la ex supermodelo Cindy Crawford

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El hecho de que estuviera alojado en una institución especializada generó interrogantes sobre las circunstancias de su muerte. De acuerdo con la información difundida, el modelo recibía tratamiento por problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, una situación que también había tenido consecuencias sobre su salud física y emocional.

No obstante, la internación de Presley Gerber no permite establecer por sí sola la causa del fallecimiento. Mientras no exista un informe oficial, cualquier versión que atribuya su muerte a una sobredosis, una enfermedad o un episodio específico carece de confirmación.

La causa de muerte de Presley Gerber todavía no fue confirmada

La investigación quedó en manos del organismo forense del condado, responsable de determinar tanto la causa como la manera de la muerte. El procedimiento incluye la realización de una autopsia y, si las autoridades lo consideran necesario, estudios complementarios, entre ellos análisis toxicológicos.

Estos exámenes pueden requerir tiempo antes de ofrecer resultados concluyentes. Por esa razón, la información oficial disponible se limita a confirmar que Presley Gerber murió dentro de un centro de rehabilitación y que todavía no existe una explicación médica definitiva.

Tras conocerse la noticia, la familia solicitó privacidad para atravesar un momento que definió como “difícil y doloroso”. Hasta ahora, sus integrantes no difundieron detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.

Los problemas de salud mental que atravesó Presley Gerber

Antes de morir, el joven había expuesto públicamente algunas de las dificultades emocionales que enfrentaba. En noviembre de 2025 presentó en Instagram una serie llamada Mental Health Mondays —“Lunes de salud mental”— con la intención de abrir conversaciones sobre experiencias que muchas personas prefieren mantener ocultas.

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Presley explicó que su objetivo era hablar con sinceridad sobre la salud mental y acompañar a quienes atravesaban situaciones similares. También buscaba transmitirles que no estaban solos y encontrar orientación para acceder a la ayuda que necesitaba.

Un mes después, publicó un video —que posteriormente fue eliminado— en el que se refirió a los medicamentos que tomaba y a los ataques de pánico que había sufrido. Además, señaló que había atravesado diferentes pérdidas y reconoció que esos acontecimientos habían influido en el momento personal que vivía.

“Lamentablemente, sufrí muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, expresó entonces. Cindy Crawford respondió públicamente a aquella publicación con un mensaje de respaldo: “Presley, te queremos y no estás solo”.

Quién era Presley Gerber y cómo comenzó su carrera

Nacido en 1999, Presley Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, y hermano de la también modelo Kaia Gerber. Desde muy joven siguió los pasos de su madre y comenzó a trabajar profesionalmente en la industria de la moda.

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Debutó como modelo a los 16 años y participó en campañas y desfiles de firmas internacionales como Calvin Klein y Dolce & Gabbana. Su perfil público creció tanto por su trabajo como por pertenecer a una de las familias más reconocidas del entretenimiento y la moda estadounidense.

En 2018 apareció junto a Cindy Crawford en un comercial de Pepsi emitido durante la Super Bowl LII. La participación recuperó la histórica relación de la supermodelo con la marca y presentó a Presley ante una audiencia masiva.

Kaia Gerber había hablado sobre la situación de su hermano

En agosto, antes de la muerte del joven, Kaia Gerber se refirió en una entrevista con Vogue a las dificultades que atravesaba su hermano. La modelo explicó que una crisis dentro de una familia afecta a todos sus integrantes y reconoció que, durante ese proceso, había relegado algunas de sus propias necesidades.

“Cuando algo así ocurre en una familia, nos afecta a todos por igual”, sostuvo. También relató que llegó a identificarse como la hija que “no daba problemas” porque consideraba que sus padres ya debían concentrarse en acompañar a Presley.

Kaia valoró que su hermano hubiera decidido hablar públicamente sobre su experiencia y romper con el silencio alrededor de la salud mental y las adicciones. Según afirmó, existe un límite respecto de cuánto puede ocultarse y reprimir esas dificultades puede aumentar la vergüenza.

LV/LT