Se reveló la causa de muerte de Hayden Panettiere: habría consumido oxicodona con fentanilo

Nuevos datos surgieron sobre la muerte de Hayden Panettiere, la actriz estadounidense recordada por sus trabajos en Scream, Héroes y Nashville. Fuentes vinculadas con la investigación sostienen que la artista habría consumido una pastilla de oxicodona presuntamente contaminada con fentanilo, un opioide sintético de enorme potencia.

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La información fue publicada por el sitio especializado TMZ, que citó a personas relacionadas de manera directa con el caso. Sin embargo, la conclusión todavía no fue comunicada oficialmente por el forense y los resultados toxicológicos definitivos continúan pendientes.

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De acuerdo con el reporte, Panettiere habría adquirido distintos medicamentos provenientes del mercado negro antes de viajar desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur. La actriz habría consumido varias de esas sustancias durante el vuelo realizado el día anterior a su fallecimiento.

La oxicodona que habría provocado la muerte de Hayden Panettiere

Los investigadores creen que, durante la mañana de su muerte, Hayden Panettiere tomó una pastilla que suponía que contenía oxicodona, un analgésico opioide utilizado para tratar dolores intensos. La hipótesis señala que el comprimido estaba adulterado con fentanilo.

La presencia de esta sustancia podría explicar el desenlace fatal incluso si se hubiera tratado de una sola pastilla. El fentanilo es considerablemente más potente que otros opioides y una cantidad mínima puede causar una depresión respiratoria grave, pérdida del conocimiento y un paro cardíaco.

Por el momento, se trata de la principal línea de investigación y no de una causa de muerte confirmada mediante un informe forense definitivo. Los datos difundidos proceden de fuentes policiales consultadas por medios estadounidenses.

La DEA investiga al supuesto proveedor de las drogas

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) participa en la investigación y busca reconstruir la relación entre Panettiere y la persona que presuntamente le suministraba medicamentos sin control sanitario en Los Ángeles.

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Los agentes intentan establecer quién vendió la pastilla, cuál era su composición y de qué manera ingresó al circuito clandestino. La pesquisa se desarrolla entre California y Carolina del Sur, los dos estados vinculados con los últimos movimientos de la actriz.

La hipótesis sobre una posible sobredosis ya había aparecido durante las primeras horas posteriores a su fallecimiento. En una llamada a los servicios de emergencia, los operadores mencionaron un paro cardíaco y la posibilidad de una intoxicación, según informó The Hollywood Reporter.

Qué sucedió el día de la muerte de Hayden Panettiere

Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en una residencia temporal de Greenville, Carolina del Sur. En el lugar se encontraban su pareja, el actor Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson.

Los servicios de emergencia intentaron reanimarla, pero la actriz fue declarada muerta en el lugar. Informaciones posteriores indicaron que Hickerson habría utilizado Narcan, el nombre comercial de la naloxona, un medicamento empleado para revertir temporalmente una sobredosis de opioides.

Durante el procedimiento, los presentes también mostraron a los paramédicos un bolso donde la artista guardaba sus medicamentos habituales. La autopsia preliminar descartó la existencia de lesiones traumáticas que hubieran contribuido a su fallecimiento, aunque las autoridades aclararon que la investigación seguía abierta.

La lucha de la actriz contra las adicciones

A lo largo de los últimos años, Hayden Panettiere habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol y los opioides. La actriz contó que sus dificultades comenzaron durante su adolescencia y que atravesó diferentes tratamientos para recuperar su salud.

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También se refirió a la depresión posparto que padeció después del nacimiento de su hija Kaya, en 2014, fruto de su relación con el excampeón mundial de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko. Parte de esas experiencias fueron relatadas en sus memorias, publicadas pocos meses antes de su muerte.

Quién era Hayden Panettiere

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Panettiere comenzó su carrera artística cuando era niña. Participó en series como Ally McBeal y Malcolm in the Middle, además de películas como Remember the Titans, Raising Helen e Ice Princess.

Su reconocimiento internacional llegó con Claire Bennet, la joven animadora con capacidad de regenerarse en la serie Héroes. Más tarde interpretó a Juliette Barnes en el drama musical Nashville, trabajo por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En el cine también fue una de las figuras de la saga Scream: encarnó a Kirby Reed en Scream 4 y volvió a interpretar al personaje años después. Su muerte, ocurrida a los 36 años, generó conmoción entre sus compañeros de trabajo y seguidores.

Mientras se esperan los estudios toxicológicos, la investigación está centrada en determinar si Panettiere recibió una oxicodona adulterada con fentanilo y en identificar a los responsables de su distribución.