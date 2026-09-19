Mirtha Legrand fue reingresada al sanatorio para nuevo control

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. La conductora, de 99 años, había dejado el Sanatorio Mater Dei el pasado 13 de septiembre tras permanecer varios días bajo observación y tratamiento por un cuadro respiratorio bronquial vinculado a una bronquitis y un proceso gripal.

Los médicos habían indicado que continuara la recuperación en su domicilio, donde seguiría con los controles correspondientes. En las últimas horas, se conoció que la diva de los almuerzos, ingresó nuevamente alMater Dei para recibir atención médica y permanecer bajo seguimiento profesional.

Parte médico. Esta decisión se tomó luego de que los especialistas detectaran síntomas que requerían controles específicos y una evaluación más exhaustiva de su evolución clínica. Más tarde, el Sanatorio Mater Dei difundió un parte médico oficial de Mirtha Legrand firmado por su director médico, en el que informó que la conductora había ingresado durante la tarde por presentar “un cuadro compatible con neumopatía”.

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El comunicado también indicó que permanecerá internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes. Además, se señaló que la familia Legrand-Tinayre agradece las muestras de preocupación y el respeto hacia la privacidad vinculada a la salud de la figura televisiva.

La información oficial agregó que, salvo cambios en el cuadro, el próximo informe médico será difundido el lunes 21 de septiembre. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre los resultados de los estudios ni sobre los tiempos estimados de internación, mientras continúa el monitoreo de su estado general y la respuesta a los tratamientos indicados por los profesionales.

Mucha tos. A la información oficial se sumaron detalles aportados por fuentes consultadas por la revista Caras. Según señalaron, el cuadro estaría relacionado con un virus sincicial respiratorio (SRV), una infección que suele afectar especialmente a niños pequeños y adultos mayores y que puede derivar en complicaciones respiratorias de distinta intensidad. Por esa razón, el seguimiento resulta clave para controlar la evolución de los síntomas y prevenir dificultades respiratorias. “Un virus sincicial respiratorio suele derivar en bronquiolitis o neumonía y que afecta a niños o ancianos”, explicaron a dicho medio.

Alta paciente. Otro allegado a la familia consultado por PERFIL, está –como varios amigos de Mirtha–entre sorprendido y preocupado. El jueves por la tarde la había visto muy bien y con ese “espíritu gánico” que ella siempre dice que tiene. Lo único que seguía son solucionar era la persistencia de una tos. Como estos amigos la conocen mucho, también la describen como esos pacientes que en las clínicas los catalogan como “especiales”. Es decir, pueden tener una insistencia y una demanda muy particular. Y cuando esa condición se traslada al hogar, muchas veces las familias eligen que,por su pronta mejoría total, se las vuelva a internar para estar veinticuatro horas al cuidado de profesionales en un entorno médico.

La expectativa ahora está puesta en el próximo parte médico, que permitirá conocer mayores precisiones sobre su respuesta al tratamiento y los pasos a seguir.

Luz, cámara... Como el show debe continuar y en la televisón nadie es imprescindible, será Juana Viale quien siga reemplazando a su abuela Mirtha en las mesas de los sábados por la noche. Aunque a la nieta los personajes políticos no son sus entrevistados favoritos, este sábado, el mipor leísmo estará representado por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Con él compartica cena la periodista de TN Jésica Bossi, queien reemplazará a Luciana Geuna en su programa mientras compite en MasterChef Celebrity. También Juana Repetto y Guillermo Pfening, protagonista de la película Romeo & Ofelia, y quien tiene un hermano con discapacidad, sector social atacado por Milei.