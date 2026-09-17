Lali Espósito desembarcó en San Sebastián con una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas"

La cantante y actriz Lali Espósito arribó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián luciendo una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas". . La artista desembarcó en la ciudad vasca para participar de la 74ª edición del reconocido certamen cinematográfico, donde presentará la película Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat.

Para sus primeras fotos oficiales y el contacto directo con los fanáticos que la aguardaban en la entrada de la sede festivalera, la protagonista argentina eligió una vestimenta marcadamente urbana y de impronta rockera.

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El atuendo combinó un blazer oversized negro, anteojos oscuros, botas altas acordonadas y la mencionada remera blanca, cuya inscripción emula la tipografía desplegada por futbolistas de la Selección Argentina durante la reciente cita mundialista.

La utilización de esta consigna soberana remite de forma directa a un episodio ocurrido durante el Mundial 2026 en Atlanta, ocasión en la que jugadores como Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez mostraron una bandera sobre el campo de juego luego de eliminar al seleccionado de Inglaterra.

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez mostraron una bandera sobre el campo de juego

Aquella postal de festejo patriótico se viralizó a escala global, fue compartida en su momento por la propia cantante en sus redes sociales y derivó posteriormente en una línea de diseño adoptada por diversas marcas de indumentaria local.

Glaxo y el regreso de Lali Espósito a la competencia oficial del certamen vasco

La visita de la cantante a España no solo estuvo signada por su vestimenta, sino por un paso clave en su carrera cinematográfica. La artista acudió al evento para respaldar el desembarco de Glaxo, largometraje de 106 minutos coproducido entre la Argentina y Brasil que integra la Sección Oficial del certamen y compite por la codiciada Concha de Oro.

El film dirigido por Benjamín Naishtat está basado en la obra literaria homónima de Hernán Ronsino publicada en 2009. La trama argumental se inicia en la localidad bonaerense de Chivilcoy en 1957, siguiendo los pasos de cuatro amigos cuyo vínculo entra en tensión tras la llegada de un expolicía y su esposa.

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El reparto principal de la película se completa con las actuaciones de Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh. Tras su reciente paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, el largometraje fijó su proyección en el encuentro cinematográfico vasco para el domingo 20 de septiembre, según consignó Infobae.

Para Lali Espósito, la presente edición implica un retorno en un rol diferente dentro de la organización del evento. Durante la edición de 2025 del certamen de Donostia, la actriz había formado parte del jurado oficial, mientras que en esta ocasión vuelve en condición de actriz contratada y protagonista de uno de los títulos en competencia directos.

Esta es la tercera vez en el año que Lali Espósito se presenta en el Más Monumental

El arribo de la comitiva artística se produce en el marco de una nutrida delegación nacional que incluye figuras como Ricardo Darín, protagonista del afiche oficial del certamen, Diego Peretti, Mercedes Morán y Dolores Fonzi. Este despliegue audiovisual destaca la relevancia del cine argentino en el mapa internacional a pesar de la coyuntura del sector.

En paralelo a sus compromisos cinematográficos en Europa, la artista atraviesa un intenso presente musical marcado por su convocatoria masiva. Tras llenar cinco estadios Vélez en 2025 y realizar dos funciones en el Estadio Monumental en junio, proyecta cerrar la gira de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama con una tercera presentación en el estadio de River Plate el próximo 26 de septiembre.