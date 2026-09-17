La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio se molestó ante una pregunta periodística y negó que su partido tuviera que hacer autocrítica. En relación a escándalos de corrupción como los del jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y al de las coimas del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) establecido durante la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, Di Tullio se desentendió: "No sé si es cierto".

El cruce ocurrió este jueves durante el programa Buenas Tardes China. El periodista Jairo Straccia le preguntó si el peronismo tenía "una reflexión" sobre algunas de las causas judiciales abiertas por corrupción más resonantes. Usó como ejemplo el caso del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, mencionando el yate en el que se lo encontró y los fajos de billetes en su casa, e hizo hincapié en el de las SIRA, que vinculan a Massa con una red que cobraba coimas por el acceso al dólar barato. Le preguntó si al peronismo no le falta "contar qué pasó", de cara al electorado que va más allá de su núcleo duro pero podría simpatizar con sus propuestas.

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Ante ese cuestionamiento, Di Tullio respondió con un "No. No necesariamente". Escudándose en la falta de pruebas judiciales sobre los casos mencionados, la senadora alegó desconocimiento: "Vos me hablás de las SIRA como si fuera una cosa cierta. Me hablás de Insaurralde. ¡Qué sé yo! No sé."

Di Tullio deslindó responsabilidades personales y partidarias sobre los casos señalados por Straccia. "Yo, ¿por qué voy a hacerme cargo de algo que no tengo ni idea si de verdad sucedió o no sucedió? ¿Por qué tengo que hacer yo, el peronismo, una autocrítica sobre cosas que no sé si sucedieron?"

En su argumentación, Di Tullio sumó a la Causa Cuadernos, en la que está procesada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la tomó como ejemplo de falsedad. "No sé, hay una una causa de cuadernos que no existe, Jairo. Estamos en el medio de un juicio de causa de cuadernos que ni siquiera están", aseguró. "O sea, no, no sé si yo tengo que hacer eso [por la autocrítica], la verdad. No sé, no tengo ni idea."

La dura respuesta de Straccia: "Te escucho y pienso que va a reelegir Milei"

Ante esa respuesta, el periodista se mostró descorazonado. "Ay, me quiero morir, Juliana", le contestó, y agregó: "¿Sabés que te escucho y pienso que va a reelegir Milei?"

Di Tullio le respondió: "Es un poco fuerte lo que estás diciendo", y Straccia replicó: "No por vos, estoy hablando de la discusión, estoy hablando de de qué hay enfrente del Gobierno". Más adelante, agregó: "Te escucho como referente de ese espacio y me quiero morir".

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La senadora levantó temperatura: "Pero si vos creés que yo voy a ser, voy a decir: 'Sí, sí, existen, las SIRA existen, las...' ¿Pero de dónde salieron ustedes? O sea, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a decir sí hay que hacer una autocrítica sobre algo que desconozco si existe?" Y preguntó, con ironía: "¿Qué querés que diga para que no reelija Milei? ¿Que las SIRA existen? ¿Que las causas de las SIRA son ciertas? ¿Eso querés que diga?"



Di Tullio terminó su alegato impugnando la información que el periodista daba por sentada. "Vos no me podés hacer responsable a mí por algo que yo desconozco si de verdad existen, la causa de las SIRA", dijo, y preguntó: "¿De dónde lo sacan ustedes?". Straccia cerró la conversación con un lapidario "Me quiero morir".