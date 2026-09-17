Myriam Bregman lo nombró y Santiago Cúneo le respondio machirulo: "Hacete más vedetonga"

Cualquiera que siga en las redes cuentas de los adherentes más "progre" al espacio y las ideas del peronismo kirchnerista, ve muy seguido el reclamo: "Júntense con la Rusa". La Rusa es Myriam Bregman, hoy por hoy la máxima referente local de la izquierda definida como tal. Ella agradece, educada, el clamor. Pero no se engancha. Es más, la diputada viene criticando a Áxel Kicillof por moderado y ese punto derivó en un choque con un personaje, Santiago Cúneo, que desde otro lugar, sí se acercó al gobernador bonaerense.

El comunicador, referente de un peronismo nacionalista ortodoxo, se sumó recientemente al Movimiento Derecho al Futuro, fundado por el gobernador para distanciarse en lo formal del cristinismo. Se sabe de la intensidad de una interna que cada día suma un capítulo. La excandidata presidencial, en una entrevista en Cenital, ironizó sobre el tema. "Yo lo veo más a Kicillof con Santiago Cúneo", sostuvo Bregman. Así, le quitó esperanzas a quienes ven viable una alianza entre el peronismo, o al menos el kicillofismo, y la izquierda.

Es verdad que la derecha libertaria y el propio presidente Javier Milei llaman "el soviético" al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero aunque para el común toda la izquierda es lo mismo, el espacio de Bregman nada que ver con la URSS. El trosquismo, al que pertenece doctrinariamente, toda la vida fue crítico de las burocracias detrás de la Cortina de Hierro y en otras partes del mundo.

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"Entiendo que la gente puede ilusionarse. Si me muestran un gesto de Kicillof hacia la izquierda o centroizquierda, se los agradecería. Genera esa ilusión en mucha gente que haya un gesto de no moderarse y todos los gestos que viene dando Kicillof son de una moderación casi extrema", afirmó la Rusa. Es lógico: pensando en los votos futuros, acepta de mil amores ser cortejada por los peronistas/kirchneristas aburridos o directamente hastiados de su propia interna.

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Santiago Cúneo, el tercero en discordia en este marco, respondió desde su programa 1+1=3, que se emite por Canal 22 web. A su estilo verbal "mileísta nacional" , se pasó de exabruptos y naufragios sexistas.

"Yo le recomiendo al asesor de vestuario de Myriam: ponéle tetas, abrile el escote, empezá a hacerla más trolita para que tenga un poco más de empatía con el electorado que busca, que es el de TN", lanzó el conductor.

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Para Cúneo, la "amenaza" electoral de Bregman es aún mayor de lo que podría pensarse a priori. Cúneo continuó con un comparación entre Bregman y dirigentes de La Libertad Avanza: "Vos viste que en TN hicieron diputadas a varias putas, las agarraron, las hicieron diputadas, las metieron en las listas de La Libertad Avanza. Ella ya es diputada, está más formada que las putas de La Libertad Avanza".

Pongamos que fue un elogio. Volvió con la imagen de la dirigente de izquierda: "Para meterle un poco más de ganas, hacete más vedetonga", le dijo. Fijate que ya la peinan como si fuera un caniche, ¿no? O sea, pelo lacio para abajo. A ver, muchachos, en serio, vamos modificando el vestuario", completó el machirulazo.

Cúneo usó el cruce para defender a Kicillof frente a las críticas de Bregman y reivindicar su incorporación al espacio político del gobernador bonaerense.

"Amiga, sos un Lamento Boliviano. O sea, porque 'Axel no nos mira, no nos hace un mimo'... Porque la izquierda, la centroizquierda, Axel es muy moderado", afirmó.

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Y agregó: "Axel gobierna una provincia que el gobierno le prende fuego todos los días mientras vos vas al peluquero. Entonces, la verdad que de moderado no tiene nada Axel. Gobierna, que es distinto". Luego sugirió, ya más ubicado: "Si ustedes se quieren acercar a Axel, deberían ustedes moderarse para entender cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires, las obligaciones que tiene un gobernador de mantener hospitales, seguridad... sin plata, porque se la roba el Estado Nacional", concluyó.

El "intercambio" se produjo mientras distintos sectores políticos comienzan a delinear posiciones de cara a las elecciones de 2027. Bregman aparece como la dirigente de la izquierda con mayor proyección electoral: varias encuestas muestran que de ser candidata alcanzaría un porcentaje superior al que normalmante accede la izquierda.

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Este sábado 19 de septiembre será movido para la oposición. Por un lado, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en Villa Domínico, Avellaneda, tierra de Jorge Ferraresi, se hará el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro. Desde el entorno del gobernador dicen que no habrá anuncio de candidatura, pero sí guiños claros en ese sentido. Obviamente, la "hinchada" pedirá una definición, al estilo histórico del clamor peronista.

No hay dudas que desde el estrado Kicillof apuntará contra el gobierno de Javier Milei, como lo hizo desde el principio de la gestión libertaria. Lo mismo sucederá en la voz de la Rusa y otros dirigentes del FIT-Unidad en la "Marcha de la Bronca" que se hará también el sábado en el centro de Buenos Aires, con convocatorias en otras ciudades del país.

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La movilización fue convocada también por organizaciones sociales, sectores sindicales, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, jubilados y colectivos de artistas. La concentración porteña empezará a las 15.30 en Plaza Congreso, con la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”.

Manuela Castañeira, del Nuevo Mas.

El mismo día, pero más temprano, la organización "¡Ya Basta!", referenciada en la dirigente de izquierda y ex candidata Manuela Castañeira, hará su plenario en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se trata del grupo que ganó presencia mediática al organizar el "Campamento Anticapitalista", que en sus tiempos de vocero presidencial Manuel Adorni popularizó con sus ironías.

Pero hoy el exjefe de Gabinete, acorralado por sus causas judiciales, no está en condiciones de "gastar" a nadie, mientras que el ambiente va volcando a la calle más expresiones contrarias al gobierno en el que tuvo la oportunidad de un "protagónico".

LT