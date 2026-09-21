Era modelo y tenía 27 años: murió Presley Gerber, el hijo de la ex supermodelo Cindy Crawford.

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años. El fallecimiento se produjo el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación, de acuerdo con la información difundida por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. Por el momento, las autoridades no comunicaron la causa de la muerte.

La noticia fue confirmada por Allie Jenkins, representante de Crawford y Rande Gerber. En un breve comunicado enviado por correo electrónico, solicitó respeto por la intimidad del matrimonio y de su círculo más cercano: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

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Presley era el hijo mayor de una de las parejas más reconocidas del mundo de la moda y los negocios. También era hermano de Kaia Gerber, quien siguió los pasos de su madre y construyó una destacada carrera como modelo y actriz. Su muerte provocó una fuerte conmoción entre seguidores y personalidades de la industria.

Quién era Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford

Nacido en California en 1999, Presley Walker Gerber comenzó a trabajar como modelo durante su adolescencia. A los 15 años firmó un contrato con la agencia IMG Models, una de las compañías de representación más importantes del sector, y en 2016 debutó en una pasarela durante el desfile Resort de Moschino celebrado en Los Ángeles.

A partir de ese momento desarrolló una carrera que le permitió colaborar con reconocidas firmas internacionales. Entre las marcas para las que trabajó se encuentran Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana y Pepsi, además de participar en campañas publicitarias, producciones editoriales y presentaciones vinculadas con la industria de la moda.

Aunque pertenecía a una familia constantemente expuesta a la atención pública, Presley atravesó durante años dificultades personales. En 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente recibió una condena de tres años de libertad condicional. También debió completar un programa para infractores por conducir intoxicados y realizar dos días de servicio comunitario.

Su lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental

En los últimos años, el joven decidió hablar abiertamente sobre la depresión, los ataques de pánico y las adicciones. A través de sus redes sociales compartió diferentes momentos de su recuperación e intentó visibilizar la complejidad de convivir con trastornos de salud mental y con la dependencia de sustancias y medicamentos recetados.

En una publicación de diciembre de 2025, posteriormente eliminada, Presley se refirió a los medicamentos depresores que consumía como parte del tratamiento para controlar sus ataques de pánico. Sus declaraciones generaron preocupación entre sus seguidores, pero también mostraron su voluntad de compartir una experiencia que consideraba importante para ayudar a otras personas.

Durante una entrevista concedida en 2023 al podcast Studio 22, explicó que cuidar su salud mental representaba un trabajo permanente. “Es una parte muy importante de mi vida. Es un trabajo las 24 horas del día, los siete días de la semana, y hay muchas cosas involucradas”, expresó en aquella conversación.

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El hijo de Cindy Crawford también aseguró que uno de sus principales objetivos era utilizar su historia para acompañar a quienes atravesaban situaciones similares. Sostuvo que quería ayudar a las personas que sufrían depresión o enfrentaban algún problema con consecuencias negativas para su cuerpo, sin juzgar sus experiencias.

El dolor de Cindy Crawford y Kaia Gerber

El 3 de julio, poco más de dos meses antes de su muerte, Cindy Crawford había publicado una fotografía de Presley cuando era niño. En el mensaje que acompañaba la imagen, la modelo manifestó el orgullo que sentía por el hombre en el que se había convertido y agregó que siempre lo recordaría como su pequeño hijo.

Por su parte, Kaia Gerber se había referido recientemente a la lucha de su hermano contra las drogas. En una entrevista publicada en la edición de septiembre de 2026 de Vogue, habló de una batalla que se extendió durante aproximadamente una década y reconoció el profundo impacto que esa situación tuvo sobre toda la familia. La modelo explicó que aprendió a presentarse como “la hija fácil” y evitaba pedir ayuda porque sentía que sería demasiado para sus padres tener dos hijos que la necesitaran. Mientras se aguardan precisiones oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento, la familia Gerber-Crawford atraviesa el duelo bajo una estricta solicitud de privacidad.