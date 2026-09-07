Cristian Belec en X-Men: cómo fue el paso del actor argentino por Hollywood

El actor y modelo argentino Cristian Belec murió el viernes 4 de septiembre a los 47 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su extensa trayectoria en publicidad, televisión, cine, videoclips y producciones vinculadas con la moda. Las causas de su fallecimiento no fueron informadas públicamente.

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Su nombre completo era Carlos Cristian Belec. Había nacido el 8 de abril de 1979 y se encontraba afiliado al sindicato de actores desde 2016. Aunque su rostro adquirió mayor reconocimiento por su participación en la ficción “100 días para enamorarse”, su carrera abarcó diferentes áreas de la industria audiovisual y llegó a incluir una experiencia vinculada con una de las franquicias cinematográficas más importantes de Hollywood.

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Cristian Belec y su inesperada participación en X-Men

Uno de los capítulos más singulares de la trayectoria de Cristian Belec ocurrió cuando fue seleccionado como doble de Michael Fassbender en “X-Men: Primera generación”, película de superhéroes estrenada en 2011 y dirigida por Matthew Vaughn.

Fassbender interpretó en aquella producción a Erik Lehnsherr, más conocido como Magneto, durante los años previos a su enfrentamiento definitivo con Charles Xavier. El parecido físico entre el protagonista y el modelo argentino resultó determinante para que Belec fuera elegido como su doble durante una de las instancias del rodaje realizadas en el país.

El propio Belec contó los detalles de aquella experiencia en 2013, cuando fue invitado a “El Show Creativo”, programa de Canal 9 conducido por Juan Gujis y Hernán Drago. Según recordó, se presentó a una prueba sin conocer el nombre de la película ni el verdadero alcance del proyecto.

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La convocatoria estaba centrada en encontrar a una persona cuya fisonomía coincidiera con la de Michael Fassbender. Después del casting, le comunicaron que tenía grandes posibilidades de ser seleccionado. Recién entonces supo que se trataba de una producción de la saga X-Men, una noticia que, según relató, lo dejó sorprendido.

La escena de X-Men filmada en Bariloche

La participación de Cristian Belec estuvo relacionada con una secuencia rodada en Bariloche. En la película, sin embargo, la historia ubicaba la acción en Villa Gesell, una referencia geográfica que llamó la atención debido a las diferencias evidentes entre ambos paisajes argentinos.

Al hablar de aquel trabajo, el actor aseguró que se sentía privilegiado por haber formado parte de la producción. “Fue una linda toma en Bariloche, más allá de que en los subtítulos decía ‘Villa Gesell, Argentina’”, recordó durante la entrevista televisiva, según reconstruyeron medios nacionales tras conocerse su fallecimiento.

La experiencia le permitió sumarse, aunque desde un rol específico detrás de la figura principal, a una superproducción internacional encabezada por Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon, January Jones y Nicholas Hoult. “X-Men: Primera generación” se convirtió posteriormente en una pieza central de la franquicia al explorar los orígenes de Magneto y el Profesor X.

Quién era Cristian Belec y cómo construyó su carrera

Antes y después de aquel paso por una producción internacional, Belec desarrolló buena parte de su actividad profesional dentro del modelaje y la publicidad. Trabajó en campañas gráficas, comerciales y editoriales de moda, tanto para el mercado argentino como para proyectos internacionales.

A lo largo de su carrera fue convocado por marcas de diferentes sectores, entre ellas Fanta, Carrefour, Pierre Cardin, YPF, Tregar, Powerade, PedidosYa, Dunlop, Navarro Correas y Sinteplast. Esa continuidad convirtió a la publicidad en una de las áreas más importantes de su recorrido artístico.

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Su versatilidad también le permitió trabajar en otros formatos. Formó parte del cortometraje “La visita” y apareció en los videoclips “El buen bailarín”, de Sindicato Mono; “Pánico”, de Starpunks; y “Tu luz en mí”, de Corto Plazo.

El trabajo de Cristian Belec en “100 días para enamorarse”

En televisión, uno de sus trabajos más reconocidos fue su participación en “100 días para enamorarse”, la ficción de Telefe estrenada en 2018. La producción, creada por Sebastián Ortega, estuvo encabezada por Carla Peterson, Juan Minujín, Nancy Dupláa y Luciano Castro.

La tira consiguió una amplia repercusión y se convirtió en uno de los éxitos televisivos de aquel año. La presencia de Belec en la ficción contribuyó a que su rostro se hiciera conocido por un público que ya podía haberlo visto, sin identificarlo, en campañas publicitarias y producciones de moda.

Su carrera se caracterizó precisamente por esa diversidad. Belec podía pasar de una sesión fotográfica a un comercial, de un videoclip a una ficción televisiva o a una participación en una producción cinematográfica internacional. Esa capacidad para adaptarse a distintos lenguajes fue uno de los aspectos destacados al momento de recordar su trabajo.

El mensaje de la Asociación Argentina de Actores

Al confirmar la muerte, la Asociación Argentina de Actores y Actrices señaló que Cristian Belec había desarrollado una actividad artística “extensa y diversa” y expresó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros. El organismo recordó que el intérprete pertenecía al sindicato desde hacía una década.

La entidad también recuperó la manera en la que Belec concebía su profesión. En una entrevista publicada en 2016, había mencionado la pasión, la perseverancia, la formación permanente, la autocrítica y la humildad como valores indispensables para sostener una carrera artística.

Para el actor, el talento no debía separarse de la calidad humana ni del compañerismo. Su concepción del trabajo estaba ligada al entusiasmo, al aprendizaje y a la posibilidad de conservar, incluso dentro de una actividad profesional exigente, la curiosidad con la que se juega durante la infancia.

Tras conocerse su muerte, colegas y personas que coincidieron con él en campañas y castings lo despidieron en las redes sociales. Los mensajes destacaron su amabilidad, su sonrisa y su buena disposición en los espacios de trabajo.

LV/fl