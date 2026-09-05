Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner

Alberto Iribarne, abogado y dirigente histórico del peronismo, murió este sábado a los 76 años. El exministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner también se desempeñó como secretario de Seguridad Interior, diputado nacional, convencional constituyente y embajador argentino en Uruguay. La noticia fue confirmada por su hija Inés a través de las redes sociales. Hasta el momento no se informaron públicamente las causas de su fallecimiento.

La muerte del dirigente provocó distintas expresiones de pesar dentro del peronismo. Uno de los primeros en despedirlo fue Agustín Rossi, diputado nacional y exministro de Defensa, quien recordó a Iribarne como un dirigente comprometido con su espacio político y destacó tanto sus convicciones como su calidad humana.

“Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuentemente con ideas, de gran calidez y bonhomía. Abrazo a sus compañeros y familiares”, escribió Rossi en sus redes sociales.

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También se expresó el exministro del Interior Aníbal Fernández, quien publicó un breve mensaje para despedir a quien consideraba un amigo: “Que Dios te bendiga querido amigo”.

Quién fue Alberto Iribarne

Alberto Juan Bautista Iribarne nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1950. Se formó como abogado en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1974, y desde joven estuvo vinculado al Partido Justicialista.

A lo largo de varias décadas construyó una extensa carrera tanto dentro del peronismo como en distintos organismos de la administración pública. Su recorrido incluyó cargos legislativos, funciones ejecutivas y responsabilidades diplomáticas.

Entre sus antecedentes políticos se encuentra su paso por la Cámara de Diputados de la Nación y su participación como convencional constituyente durante la reforma constitucional de 1994. También ocupó diferentes responsabilidades dentro del Ministerio del Interior y llegó a presidir la Casa de Moneda.

Su carrera estuvo atravesada por distintas etapas de la política argentina y por una participación sostenida en la estructura del justicialismo.

Su paso por el gobierno de Néstor Kirchner

Iribarne tuvo uno de sus principales roles institucionales durante la presidencia de Néstor Kirchner. En los primeros años de aquella administración se desempeñó como síndico general de la Nación, entre 2003 y 2004.

Posteriormente ocupó la Secretaría de Seguridad Interior, desde donde tuvo responsabilidades vinculadas con las políticas de seguridad del Gobierno nacional.

En julio de 2005, tras la salida de Horacio Rosatti, Kirchner lo designó al frente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Iribarne permaneció en ese puesto hasta el final del mandato presidencial, en diciembre de 2007.

Su llegada a esa cartera se produjo en un período de fuertes discusiones sobre seguridad, justicia y derechos humanos. Entre las tareas que tuvo durante su gestión estuvo el seguimiento de políticas vinculadas con los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

De esta manera, su paso por el gabinete de Kirchner se convirtió en uno de los capítulos centrales de su trayectoria dentro del Estado.

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Diputado nacional y convencional constituyente

Antes de llegar al Poder Ejecutivo, Iribarne también había desarrollado una trayectoria legislativa. Fue diputado nacional por la Capital Federal y participó de distintas comisiones parlamentarias.

En 1994 integró la Convención Constituyente encargada de discutir y sancionar la reforma de la Constitución Nacional. Esa participación lo ubicó entre los dirigentes que tuvieron intervención directa en uno de los procesos institucionales más importantes de la década del 90.

Su carrera política combinó así la actividad partidaria con distintos espacios de la administración pública y del Congreso.

Alberto Iribarne, embajador argentino en Uruguay

Años después de su paso por el gobierno de Kirchner, Iribarne volvió a ocupar un cargo de relevancia durante la presidencia de Alberto Fernández.

En 2019 fue elegido para representar a la Argentina como embajador en Uruguay y su designación se formalizó en 2020. Permaneció al frente de la Embajada argentina en Montevideo hasta el final de aquella administración, en 2023.

Su última etapa de actividad pública estuvo, de esta manera, vinculada a la política exterior y a la relación bilateral entre Argentina y Uruguay.

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El mensaje de su familia

La familia de Iribarne difundió un mensaje para comunicar su fallecimiento y puso el foco no solo en su trayectoria política, sino también en sus características personales.

Sus hijos lo definieron como un “hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones” y señalaron que hizo “del compromiso social y político una forma de vida y de servicio”. También destacaron que asumió sus responsabilidades públicas con la misma pasión y vocación con las que defendió sus ideales.

En otro pasaje del mensaje, la familia remarcó que, más allá de los cargos que ocupó durante su vida, su recuerdo quedaría ligado a su dimensión personal: “Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino”.

La muerte de Alberto Iribarne cierra así la trayectoria de un dirigente que durante más de cuatro décadas participó de distintos momentos de la política argentina y que ocupó responsabilidades relevantes tanto en gobiernos peronistas como en el ámbito legislativo y diplomático.

Hasta el momento, no trascendieron públicamente detalles sobre las circunstancias o las causas de su fallecimiento.

CS