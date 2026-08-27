Murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime y Ígor

Peter Cullen, el reconocido actor de voz que durante décadas interpretó a Optimus Prime en la franquicia “Transformers”, murió este miércoles 26 de agosto a los 85 años. El artista falleció en su casa de Los Ángeles, según confirmó su representante. La familia de Cullen informó que murió en paz y acompañado por sus seres queridos.

En el comunicado, pidió que su legado sea recordado a través de valores como la compasión, la integridad y la lealtad. Hasta el momento no se informó la causa de su muerte.

Peter Cullen: una carrera marcada por personajes inolvidables

Nacido en Montreal, Canadá, en 1941, Cullen construyó una extensa trayectoria en cine, televisión y videojuegos. Su carrera dio un salto decisivo en 1984, cuando comenzó a interpretar a Optimus Prime en la serie animada de “Transformers”, papel que convirtió su profunda voz en una de las más reconocibles de la animación.

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Cullen volvió a interpretar al líder de los Autobots en distintas producciones de la franquicia durante las décadas siguientes. En 2017 retomó el personaje para la primera película de acción real dirigida por Michael Bay y continuó como Optimus Primes en las siguientes entregas, además de participar en series animadas y videojuegos. Su última aparición fue en “Transformers: El despertar de las bestias”, estrenada en 2023.

Sin embargo, Optimus Prime no fue su único personaje emblemático. Peter también prestó su voz a Ígor en “Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh” y en numerosas producciones posteriores de la franquicia. Además, interpretó a K.A.R.R. En “El autofantatisco”, dio voz a King Kong en la película de 1976 y realizó los sonidos vocales del Predator en la película de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Con más de seis décadas de trayectoria, Cullen dejó una marca particularmente profunda en el mundo de la actuación de voz. Su interpretación de Optimus Prime trascendió a la serie original y se convirtió en una parte fundamental de la identidad del personaje para varias generaciones de espectadores.

SC