La interna de Olivos, la brecha Milei-Caputo y el delirio del ecosistema mediático

Bienvenidos a la única fuente de información alternativa en la República Argentina, a Primera Mañabord, el lugar que te informa y desinforma un poco a la vez. Hoy nos metemos de lleno en el barro de la coyuntura para repasar las tapas de los diarios, analizar la caliente interna en Olivos entre Javier Milei y Luis Caputo, y desgranar el delirio cotidiano de las redes, los medios y la política nacional.

Debo decir que la tapa de Clarín hoy es una síntesis perfecta de todo lo que vamos a hablar. Quizás por eso es el gran diario argentino. Sintetizó todo: la lesión en la estrella de Boca, el retiro del Negro Rada a los 83 años —un crack total del candombe—, y la jugada de Mark Zuckerberg. Pensá en esto: Meta pagó 17.000 millones de dólares, taca taca, viva viva, fresca fresca, antes que ir a juicio por adicción a las redes. Prefirió desembolsar eso antes de que se ventile el tema. Clarín metió además la decisión de usar fondos de jubilados para créditos hipotecarios. Que quieren que les diga: a mí no me parece mal un poquito de fresca fresca para reactivar créditos. Los fontevecquianos de Perfil me van a saltar al cuello, pero hay que decir la verdad. Clarín hoy, un golazo: 8 puntos.

Por el lado de Crónica, flojísimo con el "Chaudet" por la eliminación de River. Olé titula "Chaucho", y en la comparación le pasa el trapo. "Chaucho" es más feo, más asqueroso y por ende, mucho más gracioso. Olé se lleva un 7; Crónica se queda en el camino.

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La Nación metió una tapa de 4 puntos. Tienen a Pagni rescatándoles el día con una buena lectura sobre la mutación y debilidad de los Caputo, pero la arruinan trayendo de vuelta el "Vacunatorio VIP". Hermano, ¿en cuál andan? Tenés el país prendido fuego y ponés "llegó la hora de rendir cuentas" por el vacunatorio. A Pagni le leen la tapa, pero al editor de La Nación hay que pedirle que despierte.

En cuanto a Página/12, le damos 6 puntitos por poner en foco la marcha de la CGT y la problemática de los endeudados.

Luis Caputo anunció un programa para impulsar créditos hipotecarios con fondos de ANSES

Mierdas Humanas, Trolls y Troskismo por Derecha

Si mirás el feed del presidente en un martes cualquiera de mate tradicional, encontrás un patrón psiquiátrico: en un lapso de cuatro horas tenés "Masterclass", "Fenómeno barrial", "Mierdas humanas", "Soretes" y "Basuras inmundas". El espectro es completo: entre lo Indie, lo Punk y lo Rolinga.

En este ecosistema, Lilia Lemoine actúa como la intelectual orgánica del régimen. Mírenla aleccionar a un periodista en vivo mientras el tipo se relame los labios de la bronca —un gesto antropológico clarísimo de quien quiere morderle la yugular. Lilia aplica una metodología 100% trosquista, pero ejecutada por derecha: te pudre la asamblea, te corre por la tangente y te deja pedaleando en el aire.

Mientras tanto, en la periferia mediática, Viviana Canosa tira que en Olivos hubo discusiones a los gritos entre los hermanos Milei con perros de por medio y amagos de piñas. People talks, diría un clásico. Si no me lo confirma Manuel Jove, lo pongo en la categoría de humo, pero marca el clima de época: una comunicación absolutamente esquiciada donde la experiencia psicótica es el formato por defecto.

Milei volvió a cruzar al kirchnerismo: “Están desesperados porque sueñan con volver”

La Guerra del Gabinete: ¿Caputo Peronista?

El plano político central pasa por La Política Online y la radiografía que hace Fidanza sobre la trinchera oficialista. Mientras el dólar merodea los 1.500 y la redacción de LPO parece una distopía donde hay caos en cada pestaña, la verdadera interna se cocina entre el Presidente y su Ministro de Economía. El diagnóstico de Milei: "No cambiamos un carajo, el rumbo es perfecto y los endeudados se joden por comprar televisores". La trinchera de Luis Caputo: Intenta sostener su propio universo simbólico mientras busca reactivar la economía, inyectar créditos hipotecarios vía ANSES y hablar de "justicia social" para evitar un estallido mayor.

No es que Toto se vaya a ir —está metido a fondo—, pero la discusión es sobre la praxis cotidiana. Mientras Javier y Karina Milei se recluyen en el ecosistema de Santiago Oría, Lilia Lemoine y los trolls para bancar el relato, Caputo se encuentra con que le detonan los acuerdos con los gobernadores y el PRO.

El ministro advierte la caída del empleo formal y la pérdida de poder adquisitivo, e intenta mover fichas pragmáticas. Del otro lado, la respuesta de la conducción es acelerar hacia el abismo gritando que todo está ultra flame. La convivencia entre la fantasía ideológica y la necesidad de caja está entrando en su etapa más áspera.

LMM