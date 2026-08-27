RDE: Luis Caputo gana protagonismo con el acceso a créditos hipotecarios pero ¿cuáles son las limitaciones?

El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una nueva herramienta de créditos hipotecarios abrió una discusión más amplia acerca de las prioridades del Gobierno y su relación con los mercados. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Pablo Helman, jefe de Redacción de diario Perfil, puso el foco especialmente en una de las definiciones utilizadas por el funcionario.

“Es casi una definición política del Ministro, pensar que lo importante es lo que piensan los mercados antes de lo que piensa la población”, sostuvo Helman. Para el periodista, la frase permite interpretar qué variables considera prioritarias el equipo económico al momento de evaluar sus decisiones.

El alcance limitado de los nuevos créditos

Helman también puso en perspectiva la cantidad de beneficiarios que podría alcanzar inicialmente la medida. Según señaló, entre 17.000 y 18.000 familias podrían acceder al programa, una cifra reducida frente al universo de personas que alquilan en Argentina.

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“17.000 personas en un contexto de millones de inquilinos es una muestra”, afirmó. Aunque consideró positiva la iniciativa, remarcó que su alcance todavía resulta insuficiente para modificar de manera significativa la situación habitacional.

Caputo y un protagonismo cada vez mayor

Otro elemento destacado fue la creciente exposición pública del ministro de Economía. “Caputo es, en 45 días, la quinta vez que sale a hablar, que da una conferencia de prensa”, señaló Helman.

Para el periodista, esta presencia muestra que el funcionario comenzó a ocupar un rol que excede la comunicación técnica de las medidas económicas. Su figura aparece cada vez más asociada a la defensa política del programa del Gobierno y a la explicación pública de sus principales decisiones.

Endeudamiento y una posible respuesta oficial

Susana Merlo incorporó al debate la situación de las familias endeudadas y recordó declaraciones recientes de Javier Milei. Según relató, el Presidente había descartado que el Estado simplemente absorbiera las deudas privadas, aunque dejó abierta la posibilidad de que estuvieran evaluándose alternativas.

“Pero no se preocupen demasiado, algo estamos pensando, en algo estamos trabajando”, recordó Merlo sobre aquellas palabras. Esa declaración alimentó versiones sobre posibles medidas destinadas a abordar la morosidad y las dificultades de pago de distintos sectores.

Bancos, financieras y tasas elevadas

Alejandra Gallo explicó que antes del anuncio circularon rumores sobre una eventual medida relacionada con el endeudamiento, aunque las fuentes consultadas descartaron que ese fuera el eje de la presentación. La periodista habló de un posible “tufillo a opereta” y vinculó el episodio con tensiones entre bancos y entidades financieras no bancarias.

Según Gallo, las diferencias regulatorias pueden derivar en condiciones de financiamiento muy distintas para quienes quedan fuera del sistema bancario tradicional. “Hay tasas usureras que se cobran, sobre todo en las primeras cuotas, porque está comprobado que después la gente no va a poder seguir pagando”, afirmó.

El riesgo quedará en manos de los bancos

Gallo destacó además como un punto central que, según Caputo, el riesgo de los nuevos créditos no será asumido por ANSES ni por el Banco Central. “El riesgo no lo va a correr ANSES, el riesgo no lo va a correr el Banco Central, el riesgo es únicamente de los bancos”, reconstruyó.

El esquema busca incentivar depósitos a plazos más largos y canalizar esos recursos hacia el crédito hipotecario. El debate queda así abierto entre la necesidad de ampliar el acceso al financiamiento, el problema creciente de la morosidad y el desafío de evitar que los sectores excluidos terminen recurriendo a alternativas cada vez más costosas.