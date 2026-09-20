Quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar en San Martín de los Andes

La tranquilidad, casi paradísiaca de San Martín de los Andes vivió en las últimas horas una tragedia. Una mujer de 76 años murió este sábado después de ingresar al lago Lácar, y sufrir luego una descompensación, pero todavía no están claras las circunstancias que motivaron el triste episodio. Todo ocurrió en horas de la mañana frente a la tradicional escultura de Los Ciervos, en la zona de la Costanera.

La víctima fue identificada como Ani De La Cruz Riffo, vecina conocida y querida de San Martín de los Andes. Según informó el comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23, uno de sus hijos debió cumplir con penosa tarea de reconocier el cuerpo en el lugar.

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De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, Ani ingresó al agua por sus propios medios y permaneció durante unos instantes en un sector de poca profundidad. Poco después, las personas que estaban en la costa observaron que comenzó a realizar movimientos extraños y dieron aviso a las autoridades.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y lograron retirar a la mujer del lago cuando todavía presentaba signos vitales. Sin embargo, una vez en la orilla sufrió una descompensación y aunque fue asistida por los rescatistas, murió poco después.

Efectivos de la Comisaría 23, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), integrantes del Comando Radioeléctrico y miembros de la Prefectura Naval Argentina realizaron maniobras de RCP durante varios minutos. Pese a los intentos de reanimación, finalmente confirmaron su muerte.

Qué investiga la Justicia

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, bajo la intervención de la fiscal Inés Gerez. El expediente fue caratulado como “muerte dudosa” y se ordenaron distintas medidas para determinar qué ocurrió.

Entre las primeras diligencias se realizaron pericias sobre el cuerpo. Según los resultados preliminares, no se detectaron signos de violencia ni indicios de la intervención de terceras personas.

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De todos modos, ese resultado no permite establecer por sí solo cuál fue la causa de la muerte. Por eso, la Justicia dispuso la realización de una autopsia, la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Hasta el momento tampoco se informó que hubiera otra persona dentro del agua junto a la mujer ni que alguien la hubiera empujado o provocado su ingreso.

La temperatura del agua del lago Lácar

Otro de los elementos que analiza la investigación es la temperatura del agua. Durante esta época del año, el lago Lácar puede registrar entre 5 y 8 grados, mientras que la jornada en la que ocurrió el episodio tuvo temperaturas de entre 3 y 11 grados.

El ingreso a un cuerpo de agua con temperaturas tan bajas puede generar una respuesta intensa del organismo. Entre las hipótesis que deberán ser confirmadas por las pericias se encuentra la posibilidad de que la exposición al frío haya provocado un cuadro de hipotermia y que posteriormente se produjera un paro cardíaco.

LB/HB