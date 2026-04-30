Una nena con discapacidad murió ahogada en un centro terapeútico: su papá dijo que "la dejaron sola"

Una nena de 13 años con discapacidad murió ahogada en un centro terapéutico en Ingeniero Maschwitz. Según las declaraciones de su papá, ella tenía problemas motrices y la dejaron sola en una pileta.

El hecho ocurrió el sábado 25 en el centro educativo y terapéutico AUPA, en el que se realizaban diferentes tareas recreativas, entre ellas, natación.

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La víctima, identificada como Renata Victoria Aris Fajka, llegó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) sin signos vitales y no pudieron salvarla.

El personal del centro terapéutico dijo a las autoridades que la nena se descompensó en el agua y, al alertar la situación, la sacaron y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban a la ambulancia.

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Su papá dijo que ella no podía mover bien uno de sus brazos, por lo que los terapeutas y personal del lugar sabían que tenían que estar con ella constantemente. “Se supone que es un centro para chicos con discapacidad y la dejaron sola sabiendo que tiene reducciones motrices. Era imposible que Renata nadara y entrara sola”.

Además, contó que tuvo acceso a las cámaras de seguridad. “En el video se ve que Renata ingresa a la pileta con alguien. En un momento se queda sola y los guardavidas no hacen nada”. Por ese motivo, Ignacio señala negligencia de quienes debían cuidarla.

“No sé para qué estaban los guardavidas, estaban con el celular mirando qué hacer el fin de semana en vez de prestar atención a lo que pasaba”, expresó en una entrevista con Crónica TV.

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Por su parte, la tía de la nena, Ángeles, señaló: “La nena no se descompensó, falleció por culpa de la negligencia de los profesionales de AUPA. A la nena su acompañante la ingresa a la pileta y la deja completamente sola. Dos guardavidas ahí presentes no hicieron nada, porque estaban haciendo cualquier otra cosa menos su trabajo”.

“Mi sobrina no se descompensó, se ahogó en la pileta por no tener supervisión ni atención inmediata. A mi sobrina la sacaron muerta de la pileta. AUPA debe cerrar sus puertas y todos los papás tienen que sacar a sus hijos de ahí”, expresó la mujer en diálogo con El Día de Escobar.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y fueron imputados la guardavidas y dos cuidadores del centro terapéutico. La investigación continúa.

RG/ff