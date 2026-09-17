Tragedia en Mendoza: una mujer y su nieto murieron al caer a un pozo séptico

Una mujer de 61 años y su nieto de un año y 11 meses murieron luego de caer a un pozo séptico en una vivienda de Guaymallén, Mendoza. El episodio ocurrió el miércoles por la noche y la Justicia intenta establecer cómo sucedió.

Las víctimas fueron identificadas como Miriam Isabel Videla y Borja Lionel Berardi Panini. Todo ocurrió cerca de las 20.20, en una propiedad de la calle Buenos Vecinos, en la zona de Rodeo de la Cruz.

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La situación fue advertida por una adolescente que estaba preparando la comida y notó que su abuela y su hermano no se encontraban dentro de la vivienda. Cuando llegó su madre, salió al patio y encontró a la mujer dentro del pozo.

Los vecinos encontraron al nene debajo de su abuela

Ante los pedidos de auxilio, varias personas del barrio se acercaron para ayudar. El aviso también circuló por el grupo de WhatsApp de los vecinos.

Durante el rescate, lograron sacar a la mujer del pozo. En ese momento descubrieron que el chico se encontraba debajo de ella. Los vecinos también consiguieron retirarlo del lugar.

Cuando llegó el personal del Servicio de Emergencias Coordinado, los profesionales constataron que la mujer ya había muerto. El nene todavía presentaba signos vitales y fue llevado de urgencia al Hospital Infantil Humberto Notti en un móvil policial.

Los médicos intentaron reanimarlo, pero el chico murió poco después. A las 21.18, una profesional del hospital confirmó su fallecimiento.

La investigación busca determinar cómo ocurrió la caída

El pozo estaba situado a unos cinco metros del patio de la casa. Según las primeras actuaciones, tenía una abertura de aproximadamente 60 centímetros por 60 y una profundidad cercana a un metro.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el chico habría caído primero y que su abuela se habría metido para intentar rescatarlo. Por el momento, esa posibilidad forma parte de las primeras líneas de investigación y las circunstancias exactas todavía no fueron establecidas.

La fiscalía dispuso la intervención de Policía Científica y ordenó las pericias para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas de las muertes.

Después de la tragedia, vecinos de la zona explicaron que varias viviendas cuentan con pozos sépticos porque no tienen conexión a la red cloacal. Según relató una residente, algunas de estas instalaciones están ubicadas en la parte delantera de los terrenos y otras, en los patios traseros.

LB/ff