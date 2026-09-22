Milei vs. Kicillof: qué muestra una nueva encuesta sobre la pelea por las elecciones 2027

El escenario electoral comienza a delinearse a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, con Javier Milei y La Libertad Avanza todavía al frente de las preferencias, aunque con una distancia más acotada respecto de la oposición. Así surge de la última encuesta nacional de Opinaia, correspondiente a septiembre de 2026, que también registra un clima social marcado por las dificultades económicas y una evaluación negativa de la situación del país.

Según el relevamiento, cuando se consulta por un eventual candidato presidencial en un escenario de segunda vuelta, Javier Milei alcanza el 44% de intención de voto, frente al 39% de Axel Kicillof, mientras que un 17% todavía no tiene una definición.

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La Libertad Avanza conserva el primer lugar entre las fuerzas

Cuando la pregunta se traslada de los candidatos a las fuerzas políticas, La Libertad Avanza reúne el 33% de las preferencias, mientras que el peronismo aparece con el 29%. Más atrás se ubican el PRO, con 7%; el Frente de Izquierda, con 6%; y Provincias Unidas, con 5%. Un 19% todavía no tiene definido su voto para 2027.

La encuesta también mide el potencial electoral de las principales fuerzas a partir de tres categorías: quienes seguramente las votarían, quienes podrían llegar a hacerlo y quienes nunca las votarían.

En ese indicador, La Libertad Avanza alcanza un techo potencial del 49%, mientras que el espacio peronista llega al 44%. El PRO registra 40%, Provincias Unidas 38% y el Frente de Izquierda 34%.

El relevamiento también muestra que la continuidad del actual gobierno mantiene una leve ventaja sobre la alternativa de cambio. El 46% se inclina por la continuidad, mientras que el 44% prefiere un cambio, con un margen reducido entre ambas posiciones.

Un escenario electoral todavía abierto

La medición incorpora además una pregunta específica sobre el futuro de Milei. El 14% quiere que el Gobierno continúe sin modificaciones, mientras que el 33% prefiere que continúe pero con cambios. En el otro extremo, el 44% considera que Milei no debería continuar, mientras que el 10% no sabe o no responde.

El desempleo vuelve a ser la principal preocupación

El clima electoral convive con una agenda social fuertemente atravesada por la economía. El desempleo aparece como el principal problema del país, con el 63%, seguido por la pobreza, con 54%, y la corrupción, con 49%.

La inseguridad alcanza el 47%, mientras que la inflación se ubica en 39%. De esta manera, los principales problemas mencionados por los encuestados combinan cuestiones económicas, sociales e institucionales.



Encuesta: crece el malestar por la economía pero Javier Milei mantiene su respaldo electoral

La percepción sobre la situación económica también mantiene un saldo negativo. El 58% realiza una evaluación negativa, frente a un escenario en el que las expectativas aparecen prácticamente divididas: 33% cree que la situación mejorará, 34% que se mantendrá igual y otro 34% que empeorará.

A su vez, el 44% considera que la crisis económica se está agravando, mientras que un 42% entiende que el esfuerzo realizado no vale la pena.

La gestión de Milei, con evaluación negativa

La evaluación de la gestión presidencial también aparece condicionada por este clima. Según Opinaia, el 42% tiene una valoración positiva del Gobierno, mientras que el 58% expresa una evaluación negativa.

Entre las dimensiones analizadas por la consultora, las áreas vinculadas con la sensibilidad social, el diálogo, el carácter democrático, el empleo y las políticas sociales aparecen entre las de peor evaluación.

Ficha técnica: La encuesta fue realizada por Opinaia mediante un relevamiento online a su panel propio en Argentina, entre el 4 y el 9 de septiembre de 2026. Se realizaron 1.000 casos nacionales a público en general, con una muestra representativa por cuotas de sexo, edad y zona de residencia. El error muestral informado es de ±3 puntos porcentuales, bajo el supuesto de una muestra probabilística, con un nivel de confianza del 95%. Los datos fueron ponderados según parámetros poblacionales de distrito, sexo, edad, nivel socioeconómico y voto anterior en las elecciones legislativas de 2025.