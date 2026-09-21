“Esta sentencia está manchada de sangre”: Jorge Macri cruzó a la jueza que declaró inconstitucional un artículo del Régimen Penal Juvenil

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió al cruce de la jueza que declaró inconstitucional la aplicación de un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de participar en un intento de robo. El mandatario anunció que pedirá el juicio político de la magistrada Laura De Marinis y cuestionó con dureza los fundamentos de la resolución.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó Macri en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. El jefe de Gobierno agregó: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.

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La reacción del mandatario porteño se produjo después de que De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, declarara inconstitucional el artículo de la nueva normativa que permite aplicar el régimen penal juvenil a partir de los 14 años. La causa se inició por un episodio ocurrido el 10 de septiembre, en el que un grupo de adolescentes habría intentado robarle el teléfono celular a un hombre de 47 años. La Fiscalía calificó el hecho como tentativa de robo.

El fallo tuvo como consecuencia el sobreseimiento del adolescente de 14 años, a quien la jueza consideró no punible en ese expediente. Sin embargo, la resolución no implica por sí misma la suspensión general del Régimen Penal Juvenil en la Ciudad ni alcanza a todas las causas en las que pueda aplicarse la normativa. Se trata de una decisión referida al caso analizado por la magistrada.

Una jueza porteña declaró inconstitucional la responsabilidad penal desde los 14 años y sobreseyó a un adolescente

Qué planteó la jueza sobre el Régimen Penal Juvenil

En su resolución, De Marinis sostuvo que la incorporación de niños y adolescentes al sistema penal debe ser utilizada como último recurso. La magistrada cuestionó que el Estado pretenda responder mediante el sistema penal a situaciones vinculadas con trayectorias de vida atravesadas por condiciones de vulnerabilidad y falta de acompañamiento durante la infancia.

“A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos”, sostuvo la jueza en el fallo. También aclaró que su planteo no busca “romantizar la infracción penal juvenil”, sino señalar que la incorporación al sistema penal debería ser la última alternativa frente a determinadas situaciones.

La decisión se convirtió en el segundo pronunciamiento judicial contra la nueva normativa desde su entrada en vigencia. El primer antecedente había sido una resolución de la provincia de Buenos Aires que suspendió la aplicación del régimen, aunque posteriormente esa medida fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

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La respuesta de Jorge Macri

Macri interpretó la resolución desde su política de seguridad y cuestionó el criterio adoptado por la magistrada. Además de anunciar el pedido de juicio político, sostuvo que no iba a retroceder en su posición frente a las medidas destinadas a combatir el delito en la Ciudad.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, afirmó el jefe de Gobierno, en una reacción que volvió a poner en el centro de la discusión política porteña el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil y la aplicación de la responsabilidad penal desde los 14 años.

El enfrentamiento se produce a pocos días de la entrada en vigencia de la nueva normativa y abre una nueva discusión sobre el alcance que deben tener las decisiones judiciales frente al régimen, además de la relación entre los criterios de los magistrados y la política de seguridad impulsada por el Gobierno porteño.