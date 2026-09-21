"La brujita": quién es Belén Agudiez, la funcionaria de Karina Milei eyectada por el escándalo de Olivos

Catering, organización de eventos, relaciones públicas, muñecos de crochet, aromatizadores, velas y mucha influencia sobre Karina Milei: Belén Agudiez, hasta ayer subsecretaria de Planificación General, era sin duda una trabajadora polifacética. Esta mañana, el Boletín Oficial anunció que se aceptaba su renuncia.

La caída de esta funcionaria, quien llegó al gobierno de la mano de la hermana del presidente y era conocida como su amiga íntima, desató un vendaval de especulaciones. La diputada Marcela Pagano, calificada como "denunciadora serial" del gobierno libertario, le dedicó dos hilos en la red social X donde explora los vínculos familiares y comerciales de Agudiez: su hermana Analía, dueña de una empresa de catering, está a cargo de la cocina de Olivos y es la esposa de Osvaldo Sosa, hasta el viernes intendente de la quinta presidencial. La compra de 29 toneladas de carne y embutidos por 500 millones de pesos está bajo investigación; Pagano se presentó en Tribunales para pedir atención sobre un presunto desvío de esos alimentos al emprendimiento familiar "Pancitos Caseros".

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El periodista Juan Luis González, biógrafo de Javier Milei, publicó en la revista Noticias otra hipótesis de conflicto entre Agudiez y el mandatario: la ahora ex funcionaria compartió en redes sociales una burla sobre Conan, el perro clonado del presidente, sobre el que no se debe hablar. "Agudiez compartió en sus historias un tema de [el canal de streaming] Gelatina en donde se mofan del difunto animal: 'Dónde está Conan'. Eso lo hizo a través de la cuenta de su emprendimiento personal, 'Manada crochet', en donde sube muñecos de tela para vender". La nota publicada por González el viernes se titulaba "Causal de despido: una asesora de Karina Milei se burló de Conan". A primera hora del lunes, su título se hizo realidad.

Belén y Karina: mística, política y negocios

Es curioso que precisamente Agudiez se haya subido a las burlas sobre un tema tan sensible para el presidente, ligado con los bordes a veces difusos entre la vida y la muerte -justamente, se especula si el perro Conan está muerto o vivo-, ya que se trata de cuestiones que no le resultan ajenas. González afirma que a sus espaldas la llaman "la brujita", precisamente porque comparte con Karina Milei el misticismo: se dice que es vidente, y lee el futuro en las líneas de las manos.

Belén y Karina se conocieron en 2022, cuando la hoy renunciada funcionaria trabajaba en una candidatura a diputada nacional por La Libertad Avanza. No pudo ser: al año siguiente, se postuló para concejal de Escobar. Iba quinta en la lista que encabezaba Eduardo Gianfrancesco, quien venía de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, cimentó una fuerte amistad con "El Jefe", que iba tejiendo alianzas para construir la proyección nacional del partido.

Al igual que la hermana del presidente, Agudiez es devota de San Benito, invocado como ​protector contra las fuerzas oscuras, las tentaciones, el demonio y los maleficios. San Benito es considerado el patrono de quienes realizan exorcismos. Las dos usan como protección su famosa medalla, uno de los sacramentales más antiguos y venerados de la Iglesia católica, que muestra al santo sosteniendo una cruz en su mano derecha y la Sagrada Regla en la izquierda. En el reverso de la medalla se leen iniciales de oraciones contra el demonio en latín, como la famosa frase "Vade retro, Satana". Simboliza la victoria de Cristo contra las fuerzas oscuras y es un símbolo muy popular: también lo usan la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la artista Fátima Florez, expareja del presidente Javier Milei.

Belén Agudiez, enlace clave con la cocina de la Quinta de Olivos

Gracias a esa confianza con "El Jefe", Agudiez fue designada como subsecretaria de Planificación General, un cargo estratégico que maneja los servicios necesarios para la Secretaria General de la Presidencia, como seguridad, traslados e infraestructura tecnológica. También supervisaba el mantenimiento y funcionamiento general de la Casa Rosada y las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, los traslados del presidente y otros funcionarios y la coordinación con la Casa Militar.

Desde ese rol, colocó en puestos estratégicosa su hermano y su cuñada, que quedaron a cargo de la alimentación y la seguridad doméstica del presidente, y también a su primo Agustín, integrante de la comitiva de seguridad de la secretaria general de la Presidencia.

El emprendimiento familiar de Osvaldo Sosa, hoy ex intendente de la Quinta de Olivos, y su esposa Analía Agudiez, hermana de Belén, se llama "Pancitos Caseros". La diputada Marcela Pagano sostiene que es necesario investigar si hubo un desvío de fondos o alimentos de la cocina presidencial a esta pyme, en vista de una licitación por 29 toneladas de carne con foco en cortes premium.

La diputada Marcela Pagano denunció la conexión entre Belén Agudiez y desvíos de fondos en Olivos, en redes sociales y ante la Justicia.

"La hipótesis que se pone a consideración de V.S. es que los alimentos adquiridos con fondos públicos para la Residencia Presidencial de Olivos -o una parte sustancial de ellos- habrían sido derivados a ese emprendimiento privado, que los habría comercializado como propios en eventos y servicios a terceros, generando ganancias extraordinarias a una empresa familiar a costa de la administración fraudulenta del patrimonio del Estado Nacional", dice la denuncia que presentó Pagano ante la Justicia.

Entre los argumentos que se barajaron el viernes ante los despidos de doce empleados de la Quinta de Olivos, se mencionó la posibilidad de que hubiera "infiltrados" entre ellos, e incluso posibilidades de envenenamiento de la comida, tanto la del presidente y sus funcionarios como la de sus perros. La denuncia de Pagano va en otra dirección, más usual: el desvío de fondos públicos para negocios privados.

La formación de Agudiez: emprendedora polrrubro, de los amigurumis al entorno de Milei

Cuando se postuló para concejal, la exsubsecretaria presentó un curriculum donde decía ser licenciada en Relaciones Públicas por la UCES con un posgrado en Defensa Nacional y Militar en UNDEF (Universidad de la Defensa Argentina). También decía estar cursando las últimas materias de la Licenciatura en Ciencias Políticas en la UADE y una Maestría en Estrategia e Inteligencia Nacional en la Universidad Nacional de La Plata.

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Durante la campaña presidencial de Javier Milei, Agudiez, ya muy cerca de Karina, fue parte de los equipos de comunicación: participó del lanzamiento del libro del candidato y organizó su recordada presentación en la Feria del Libro. Simultáneamente mantenía su emprendimiento de venta de amigurumis (muñecos tejidos al crochet) y productos de decoración y aromatizadores, llamado "Manada Crochet". La diputada Pagano señala también en su denuncia que en Olivos "gastan fortunas en aromatizantes Saphirus".

La diputada Pagano denunció el gasto de "fortunas en aromatizantes Saphirus", un producto de Agudiez vende desde su emprendimiento personal.

En perfiles ya borrados de las redes sociales y sitios de búsqueda laboral, la exfuncionaria se presentaba también como profesora particular de varias materias de primaria y secundaria y relacionista pública. En el ARCA figura registrada por "servicios por internet".

Más allá de lo profesional, Agudiez se presentaba como entrerriana, hincha de Racing, vegana y "mamá de cinco gatos, una gran defensora de los derechos de los animales". En una autopresentación en el sitio Votá Informado, decía de sí misma: "Me gusta luchar por lo que quiero. Trabajo desde los 17 y siempre pensé que para llegar a lo que uno quiere el esfuerzo y el sacrificio son lo que se necesita para lograr los objetivos”.

LT