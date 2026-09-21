Agenda presidencial: con quiénes se reunirá Javier Millei en Estados Unidos y qué dirá ante la ONU

El presidente Javier Milei partirá este lunes a las 23 (hora argentina) rumbo a Estados Unidos. Se trata de su viaje número 18 como mandatario al país gobernado por Donald Trump y el objetivo central de la comitiva oficial en esta oportunidad es participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Lo acompañarán su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno.

El cronograma oficial de actividades alternativas en territorio estadounidense concentrará la atención de Wall Street a partir de conocidos nombres propios en danza. Entre las audiencias privadas confirmadas se destacan los encuentros con el secretario de Estado, Marco Rubio, el economista asesor del fondo financiero BlackRock, Xavier Sala-i-Martin, el directivo de Atlas Network, Roberto Salinas León, y la cúpula corporativa de la Americas Society. Asimismo, el itinerario incluye una disertación en la escuela privada Yeshiva Darchei Torah, y un refuerzo místico con el rabino Simón Jacobson.

El presidente Javier Milei participará este miércoles de la la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Esta hoja de ruta institucional indica que las paradas presidenciales combinarán de forma consecutiva la consolidación de vínculos de tipo político, compromisos técnicos ante fondos de inversión y una marcada impronta de carácter espiritual.

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Javier Milei ante la ONU: el factor Trump y el reclamo por las Islas Malvinas

La intervención de Javier Milei en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) está confirmada para el próximo miércoles 23 de septiembre a las 12:00 hs. (hora argentina). El discurso presidencial ante el organismo internacional se mantiene en reserva. El canciller de la Nación, Pablo Quirno, anticipó este domingo a Infobae que el objetivo prioritario del Gobierno es “recuperar la soberanía de las islas Malvinas mediante el diálogo diplomático” y remarcó que “el uso de la fuerza no tiene ningún lugar en esta disputa”.

Sin embargo, el diplomático evitó dar precisiones sobre si el mandatario nacional incluirá explícitamente la controversia en su intervención ante el plenario general. El giro discursivo del Gobierno argentino frente la cuestión Malvinas, con su nueva política de sanciones a empresas del negocio petrolero que operen en el archipiélago en disputa encendió la reacción en las islas: el presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, Jack Ford, cruzó duramente las normativas argentinas de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional calificándolas como "fallidas tácticas de bullying".

Quirno también confirmó que el Presidente argentino mantendrá una audiencia bilateral clave con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro donde la delegación nacional volverá a plantear formalmente el reclamo soberano por el archipiélago austral. Si bien el canciller argentino destacó el impacto positivo que tuvieron las últimas declaraciones de Donald Trump respecto a la disputa con el Reino Unido, aclaró de forma taxativa que “no estamos viendo en este momento una mediación o algo por el estilo”.

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El canciller Pablo Quirno adelantó que Javier Milei volverá a plantear un reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante el fin de semana existieron varias especulaciones en torno a la posibilidad de un encuentro privado directo entre el jefe de Estado argentino y su par Donald Trump. PERFIL realizó consultas directas sobre este punto a la Cancillería y a la Embajada argentina en Estados Unidos. Al cierre de esta nota, las fuentes oficiales confirmaron a este medio que no hay ninguna audiencia bilateral estipulada con el jefe de la Casa Blanca y ratificaron el hermetismo total sobre las líneas finales del discurso ante las Naciones Unidas.

Yeshiva Darchei Torah: vouchers escolares y la paradoja del financiamiento educativo

La actividad de la comitiva oficial se iniciará el martes 22 de septiembre a las 16:00 hs. (hora argentina) en la escuela privada Yeshiva Darchei Torah, en el área de Far Rockaway, donde el Presidente recibirá el premio “Ohev Yisrael”. Las planillas de control de la Oficina de Servicios Escolares de Nueva York revelan que este establecimiento religioso privado recibe entre 1,2 y 1,5 millones de dólares anuales directos de las arcas públicas estatales.

Esos fondos del contribuyente norteamericano se canalizan mediante el programa Mandated Services Reimbursement -que reembolsa costos administrativos por tomar asistencia diaria o procesar exámenes estatales- y el fondo NPSE, destinado a costear la infraestructura del campus con cámaras y personal de seguridad privada que custodian el edificio.

La institución escolar cuenta con un antecedente de visita ideológicamente afín al Javier Milei. En mayo de 2018, la escuela fue la plataforma elegida por Betsy DeVos durante su gestión como secretaria de Educación de Estados Unidos -cargo que ocupó durante la primera presidencia de Donald Trump- para defender públicamente el sistema de vouchers escolares. Un sistema muy similar al que el mandatario argentino había apuntado al inicio de su gestión.

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La exfuncionaria impulsó el uso de “cupones” para que los estudiantes abonen matrículas de escuelas privadas religiosas con dinero público, en detrimento del presupuesto para las escuelas públicas tradicionales estadounidenses. La visita de Javier Milei a la institución educativa neoyorkina ocurre en una fecha incómoda para el Gobierno: en once días la administración libertaria cumple un año sin ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso de la Nación ratificó por insistencia el 2 de octubre de 2025.

Usinas libertarias y presupuesto para asistencia social

El mismo martes pero a las 19:00 hs. (hora argentina), el Presidente mantendrá una reunión con Roberto Salinas León, director del Centro Latinoamericano Atlas Network. Esta organización con sede en Washington financia a la fundación tucumana “Federalismo y Libertad”, terminal a través de la cual se coorganizan los foros políticos de la Fundación Faro, el think tank oficialista liderado por Agustín Laje.

Salinas León no es un ignoto: es el primo hermano de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, uno de los multimedios más poderosos de México. A nivel personal, el magnate mexicano mantiene un duro enfrentamiento público con la presidenta Claudia Sheinbaum y promueve activamente en sus plataformas digitales la consigna de "importar la motosierra" del modelo argentino.

El encuentro con el directivo de Atlas Network rozará una de las mayores tensiones de la política económica de La Libertad Avanza. En sus columnas del diario financiero The Wall Street Journal, Salinas León calificó a los subsidios en América Latina como "mecanismos de sometimiento electoral y pensamiento mágico".

Además de la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei tendrá reuniones con representantes de fondos de inversión.

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Esta visión doctrinaria del licenciado en Economía Política mexicano sobre los planes sociales choca con el pragmatismo obligado de la gestión Milei, la cual, según la previsión oficial presentada la semana pasada en el proyecto de Presupuesto 2027 indica que durante el año en curso se gastarán más de 11.000 millones de dólares en subsidios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Se trata del gasto social más alto en términos reales de la historia reciente, ejecutado por el gobierno de la motosierra para contener la crisis que la misma motosierra genera.

La cita técnica de Javier Milei con el asesor de BlackRock

Al cierre de la jornada del martes, a las 20:30 hs. (hora argentina), Javier Milei verá al economista estadounidense de origen catalán Xavier Sala-i-Martín. El perfil del académico de la Universidad de Columbia exhibe un contraste total con la tesis oficial: es el creador del Índice de Competitividad Global del Foro de Davos, entidad tildada de "colectivista" por el presidente argentino.

En sus investigaciones y declaraciones públicas, Sala-i-Martín asegura que la obra pública estatal es “indispensable” para crecer. Además, respalda el independentismo catalán, situándose en las antípodas ideológicas de VOX, el partido español de extrema derecha aliado de La Libertad Avanza.

Sin embargo, Sala-i-Martin no es un cuadro del socialismo. Ni siquiera un integrante del denominado Grupo de Puebla. El economista opera en Nueva York como el principal asesor macroeconómico externo de BlackRock, el fondo de inversión más grande del planeta y principal acreedor privado de bonos soberanos de la Argentina, como los GD30 o los GD35.

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El encuentro responde claramente a necesidades financieras estrictas de Wall Street. El presidente Javier Milei intentará convencer a los analistas de BlackRock sobre la sustentabilidad de su plan económico, en un escenario donde el Tesoro argentino afronta el desafío de cubrir vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de 24.000 millones de dólares en 2027, un año condicionado nada menos que por una elección presidencial.

Sala-i-Martin mantiene una postura crítica hacia el plan financiero de Casa Rosada: en una conferencia de fines de 2023 tildó la dolarización de "rendición intelectual", y en una entrevista de mediados de 2024, llegó a decir que "pasar la motosierra y cortar el gasto público a lo bestia en medio de una recesión es como intentar curar a un enfermo de anemia sacándole tres litros de sangre".

Grieta en Estados Unidos: la agenda paralela de Axel Kicillof en Nueva York

La fisonomía política del viaje sumará un contraste directo en el territorio norteamericano. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arribará este martes 22 de septiembre a Estados Unidos para desplegar un cronograma institucional paralelo, el cual se mantendrá completamente disociado de las actividades de la comitiva del Poder Ejecutivo nacional.

Aunque no se cruzarán, el presidente Javier Milei coincidirá en Nueva York con el gobernador bonaerense Axl Kicillof.

El itinerario del mandatario provincial contempla una audiencia formal de carácter político con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdami, reconocido referente de la oposición interna a la administración de Donald Trump. Asimismo, las gestiones de la delegación bonaerense incluirán una serie de reuniones técnicas privadas con fondos de inversión institucionales para analizar el rendimiento de los títulos públicos de la deuda bonaerense.

Como cierre de su visita, Kicillof ofrecerá una disertación académica en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. En ese estrado, el líder provincial expondrá un diagnóstico contrapuesto a la matriz macroeconómica de la Casa Rosada y analizará el impacto del giro político regional en América Latina.

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Súper RIGI, diplomacia de la fe y el examen reglamentario de Wall Street

El miércoles 23 de septiembre a las 18:00 hs. (hora argentina), Milei encabezará una reunión con más de una docena de empresarios socios de la Americas Society / Consejo de las Américas. La comitiva presidencial será recibida por la titular de la organización, Susan Segal, quien el pasado 20 de agosto estuvo en Buenos Aires. En esa oportunidad, la abogada nacida en Minnesota elogió las reformas estructurales de la gestión libertaria y afirmó públicamente que la Argentina puede convertirse en "uno de los motores de la región".

El mitin privado será el escenario en el que el Presidente buscará tentar a los grandes fondos internacionales con las condiciones del Súper RIGI, el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y reduce la alícuota de Ganancias al 15% de forma fija —entre otras bondades— para captar megaproyectos tecnológicos que inviertan montos superiores a los 1.000 millones de dólares.

Luego, a las 19:30 hs. (hora argentina), sucederá un encuentro clave para Javier Milei. El mandatario argentino reforzará su canal místico-político con el rabino Simón Jacobson. Se trata de la terminal espiritual con la que el mandatario se reúne rigurosamente cada vez que pisa Nueva York, para visitar la tumba del Rebe de Lubavitch en el cementerio de Queens.

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Jacobson es el religioso que en diciembre de 2023, pocos días antes de que Javier Milei asumiera la presidencia argentina, reveló públicamente que el mandatario “podía cambiar el mundo” y que había descubierto que el Presidente “es un líder espiritual". A partir de ese momento, el rabino fue incorporado sistemáticamente a las comitivas oficiales que viajaron a Israel, donde se los vio abrazarse públicamente en lugares de alta sensibilidad geopolítica, como el museo Yad Vashem, en Jerusalén.

En 2023, el rabino Simón Jacobson definió al presidente Javier Milei como "un lider espiritual". Para el mandatario argentino, el religioso es un canal mistico-político.

La última actividad de Javier Milei en este viaje será este jueves 24 de septiembre a las 13:00 hs. (hora argentina) ante uno de los foros corporativos y financieros no partidarios más prestigiosos y tradicionales de Estados Unidos: el Economic Club of New York. Fundado en 1907, por su auditorio pasaron figuras de la talla de Winston Churchill y la reina Isabel II.

La institución posee un reglamento extremadamente rígido que prohíbe hacer proselitismo político. Ante eso, el Presidente deberá prescindir de las chicanas y los discursos doctrinarios para someterse a una ronda de preguntas 100% técnicas que, seguramente, estarán referidas a la aptitud de su Gobierno para sostener el equilibrio fiscal en un año electoral y a la capacidad de La Libertad Avanza para blindar la desregulación normativa frente a eventuales giros en el mapa político argentino.

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El regreso del mandatario al país comenzará el mismo jueves a las 21 (hora argentina). El arribo estimado a la Aeroestación Militar Aeroparque, en Buenos Aires, es el próximo viernes a las 08:30 hs. (hora argentina).

LT