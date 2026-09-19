Universidades: los gremios ratificaron los paros rotativos y la nueva 'marcha federal' en octubre

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de las universidades públicas en los hechos nunca llegó a solucionarse y ha vivido en un marco de choque permanente, porque aun cuando las leyes de financiamiento universitario consiguieron aval del Congreso(luego de todos los intentos posibles de la administración Milei por frenarlas), la acttud del oficialismo luego de esas sanciones fue simplemente "no cumplirlas". Y en el marco del Presupuesto 2027 se vienen más recortes, al punto que áreas como Ciencia deberán sustentarse con una poda del 85% de los recursos que contaban en 2023. Ante ese cuadro, en la paritaria de esta semana no hubo siquiera visos de acercamiento, el Gobierno se mantuvo en su propuesta de ofrecer un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, por lo que los gremios ratificaron este fin semana las medidas de fuerza que ya habían anunciado: harán paros que irán rotando de sedes durante un mes, e intentarán conseguir otra convocatoria multidudinaria en otra 'Marcha Federal' a mediados de octubre.

La propuesta oficial contempla una recomposición acumulada del 6% para el bimestre. El Ministerio de Capital Humano ya había presentado ese esquema en la negociación anterior: según informó oficialmente, se trata de un incremento del 3% correspondiente a septiembre y otro 3% para octubre, este último porcentaje vinculado al acuerdo alcanzado en junio.

Los sindicatos, en cambio, sostienen que ese porcentaje no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023 y reclaman una recomposición mayor. De acuerdo con los cálculos difundidos por las organizaciones gremiales, todavía existiría una diferencia cercana al 35% para cumplir con lo que consideran establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.

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Cuándo serán los paros universitarios

Frente a la falta de acuerdo, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un nuevo plan de lucha. La primera jornada de paro de 24 horas fue convocada para el viernes 18 de septiembre, mientras que la segunda está prevista para el martes 22 de septiembre.

A esas medidas se sumará un esquema de acciones escalonadas durante más de un mes. Según lo anunciado por las organizaciones, habrá ceses de actividades parciales y rotativos desde el lunes 21 de septiembre hasta el jueves 22 de octubre, además de jornadas de visibilización y distintas actividades de protesta.

El cronograma contempla también una nueva movilización nacional. La quinta Marcha Nacional Universitaria fue convocada para el jueves 15 de octubre, con participación prevista de docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y otros sectores de la comunidad universitaria.

De esta manera, el conflicto no se limitará a dos jornadas de paro, sino que continuará durante las próximas semanas con distintas modalidades de protesta.

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Qué reclaman los trabajadores universitarios

Los gremios docentes y no docentes sostienen que el reclamo excede la discusión por el porcentaje de aumento salarial. Además de la recomposición de los haberes, reclaman mayores recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, las becas estudiantiles y las actividades vinculadas con la docencia, la investigación y la extensión.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), su secretario general, Daniel Ricci, cuestionó la propuesta oficial y sostuvo que el porcentaje ofrecido está lejos de permitir una recuperación de los salarios.

“El Gobierno vuelve a presentar una propuesta que está completamente alejada de lo que necesitamos para recuperar nuestros salarios”, afirmó Ricci. Y agregó: “No vamos a naturalizar esta pérdida ni aceptar que se incumpla una ley vigente”.

Según el planteo del Frente Sindical, la pérdida salarial acumulada sería equivalente a alrededor de cuatro salarios, aunque se trata de un cálculo realizado por las propias organizaciones gremiales.

La Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, también confirmó su adhesión a las medidas y ratificó la continuidad de la estrategia conjunta frente al conflicto salarial y presupuestario.

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La posición del Gobierno

Desde el Gobierno sostienen una interpretación diferente sobre el cumplimiento de las obligaciones salariales. El Ejecutivo afirma que el incremento del 3% correspondiente a septiembre se aplicará aun sin acuerdo paritario y que, sumado a los aumentos previamente otorgados, permite avanzar en el cumplimiento de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La administración nacional toma como referencia el acuerdo alcanzado el 10 de junio y el incremento del 3% previsto para septiembre. Los gremios, en cambio, cuestionan esa metodología de cálculo y sostienen que debe contemplarse la pérdida acumulada desde diciembre de 2023.

La discusión salarial se encuentra además atravesada por una disputa más amplia en torno al financiamiento de las universidades nacionales y el Presupuesto 2027.

Según datos oficiales, el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno contempla alrededor de $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por su parte, calcula que el sistema requeriría cerca de $11 billones para 2027.

La falta de acuerdo en la última reunión paritaria dejó planteadas dos posiciones contrapuestas. Mientras el Gobierno sostiene que el aumento ofrecido forma parte de una secuencia de recomposición salarial y que permite avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas, los sindicatos consideran que la propuesta no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido y reclaman la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.