Yacobitti cuestionó los fondos para las universidades: “Hay partidas que bajaron 85%”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cuestionó el Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso y advirtió por la caída de distintas partidas destinadas al sistema universitario. Según señaló, algunas áreas vinculadas con las universidades registraron fuertes bajas desde 2023.

“El presupuesto consolida cuáles son las prioridades del Gobierno y, dentro de esas prioridades, no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley”, sostuvo Yacobitti este jueves en diálogo con radio Mitre.

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El dirigente universitario puso el foco en los fondos destinados a ciencia y tecnología. Afirmó que esas partidas para la UBA “bajaron 85%” desde 2023 y señaló además que el plan de obras para las universidades tuvo una caída del 92% en obras y mantenimiento.

Según explicó, esos recursos permiten adquirir equipamiento necesario para distintas carreras, tanto tradicionales como aquellas vinculadas con nuevas tecnologías. “En el mundo donde el conocimiento es el protagonista”, planteó Yacobitti, la inversión en estas áreas debería ocupar un lugar central.

Yacobitti también cuestionó la inversión por alumno

El vicerrector de la UBA también se refirió al dinero que se destina por estudiante. Aseguró que la inversión por alumno es menor que la de otras universidades que mencionó como referencia, entre ellas la Universidad de San Pablo y la UNAM de México.

De acuerdo con sus declaraciones, en algunos casos la diferencia es de 10 veces y en otros llega a 15 veces. Además, afirmó que la inversión por alumno cayó 28% durante los últimos tres años. “Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja”, sostuvo.

Yacobitti también señaló una pérdida del salario docente del 30,5% en comparación con diciembre de 2023. Su planteo se produjo en medio de la discusión por el Presupuesto 2027 y el financiamiento de las universidades nacionales.

Cuánto dinero contempla el Presupuesto 2027 para las universidades

El proyecto enviado por el Gobierno contempla un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales durante 2027.

De ese total, $6.326.177.949.919 corresponden a gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes. Otros $1.022.904.099.393 están incluidos en partidas denominadas “debajo de la línea”. Dentro de este último grupo aparecen recursos para ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros conceptos.

Los rectores de las universidades públicas, en cambio, habían planteado una necesidad de financiamiento de alrededor de $11 billones para el próximo año. La propuesta universitaria parte de unos $10 billones al sumar los fondos y programas específicos contemplados para el financiamiento universitario, además de recursos para recomponer los gastos de funcionamiento, el programa Fundar y las becas Manuel Belgrano.

El monto planteado por las universidades asciende a $11,005 billones, una cifra que, según explicaron, debería actualizarse durante 2027 porque no contempla la inflación proyectada.

La UBA evalúa recurrir a la Justicia

Ante la consulta sobre las próximas medidas que podría tomar la UBA, Yacobitti señaló que el reclamo podría trasladarse a la Justicia. “Seguramente el reclamo se haga de ahora en adelante como foco también la Justicia”, afirmó, al sostener que el Gobierno continúa incumpliendo, según su interpretación, la ley de financiamiento universitario.

El vicerrector planteó además que existe una diferencia entre la interpretación del Gobierno y la de las universidades respecto del cumplimiento de la norma. “El Gobierno dice que está cumpliendo la ley; las universidades dicen que no”, señaló.

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Yacobitti tampoco descartó nuevas medidas de fuerza, aunque advirtió sobre el impacto que pueden tener en los estudiantes. “En una medida de fuerza perjudicás a los estudiantes, que también son los que están reclamando por lo mismo”, expresó.

En ese contexto, sostuvo que una de las alternativas es continuar con acciones para visibilizar el reclamo ante la sociedad. Como ejemplo mencionó la actividad realizada días atrás en Plaza de Mayo, donde pusieron los haberes a disposición de la sociedad mientras las universidades permanecían abiertas y funcionando.

LB/fl