Las y los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) retornaron este martes 15 a las calles para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales que ordenaron al Gobierno ejecutar la recomposición salarial. Desde las 7 hasta la medianoche, la comunidad universitaria realizó clases públicas, actividades científicas y atención gratuita en la Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía.

La jornada reunió a los 13 decanos de las facultades de la UBA, quienes dictaron clases magistrales abiertas al público en general. La iniciativa buscó visibilizar el impacto del financiamiento universitario más allá de las aulas y mostrar el trabajo que la universidad desarrolla en áreas como la salud, la investigación y la formación profesional.

Durante la actividad también hubo atención gratuita a la comunidad en distintas especialidades, entre ellas odontología, óptica, veterinaria y clínica médica. Además, se ofrece asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.

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La fisonomía de la Plaza cambió por completo desde la mañana temprano con el despliegue de pupitres y pizarrones que simularon ser aulas a cielo abierto, trailers preparados para la atención odontológica, oftalmológica y médica, estudiantes vestidos con guardapolvos, largas filas de transeúntes que se acercaban para atenderse de forma gratuita y practicantes de la carrera de Kinesiología que enseñaban ejercicios para tratar diversas dolencias.

Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la UBA, fue uno de los que explicó las razones de la original protesta, que ya se había producido meses atrás aunque con menor despliegue ante la demora del gobierno de Javier Milei en aplicar la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso Nacional, vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Parlamento.

"Lo que hacemos es una acción proactiva, visibilizar el reclamo y, al mismo tiempo, darle una mano a la gente que tiene poca atención”, sintetizó para describir la situación.

La pérdida salarial que sufrió el personal docente durante la actual gestión libertaria fue uno de los ejes centrales del reclamo. No hubo acuerdo en la última reunión paritaria que se realizó el 1° de septiembre entre el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello y los gremios docentes y no docentes, que rechazaron el 3% de incremento que les ofrecieron desde el Gobierno Siguen pidiendo la recomposición del salario que establecía la ley vetada por el Presidente y a ello le suman la inflación de los últimos tres meses. Sostienen que el retraso alcanza el 40%.

En junio, se produjo un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia para que el Poder Ejecutivo haga efectiva la normativa, que significaría un aumento salarial del 31% para docentes y no docentes de las más de 60 universidades públicas del país.

La Casa Rosada, por el momento, no acató la decisión del Máximo Tribunal. Por eso en varias facultades durante el último mes retomaron los paros de actividades, generalmente por 24 horas.