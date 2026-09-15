Agenda parlamentaria en el Congreso: afirman que, “la oposición tuvo una buena semana”

La periodista parlamentaria, Mariana Mei, analizó para Canal E que la agenda del Congreso de la Nación tendrá esta semana varios temas de alto impacto, con proyectos sobre morosidad familiar, emergencia en discapacidad, Presupuesto 2027, reforma electoral y salud mental.

En Diputados comenzará el tratamiento en comisiones de los proyectos vinculados al sobreendeudamiento y la morosidad de las familias. “La oposición tuvo una buena semana y ahora las consecuencias son que comienza a tratarse en comisiones justamente lo que fue aprobado la semana pasada”, explicó Mei.

Cómo le fue al oficialismo en el Congreso

Asimismo, señaló que uno de los puntos centrales será evitar que la iniciativa tenga impacto sobre las cuentas públicas: “Lo que ha conseguido el oficialismo y esto hay que decirlo, es que el tema no pase por la Comisión de Presupuestos”.

Según detalló Mei, habrá reuniones de comisión y un plazo para avanzar hacia un dictamen. “Va a haber varias reuniones de comisión, tres y el 29 tiene que haber un dictamen que después sí llega al recinto y bueno a su recorrido parlamentario, primero en diputados y después en senadores”, planteó.

A su vez, mencionó que otro de los temas que tendrá actividad parlamentaria será la emergencia en discapacidad, cuya prórroga será analizada en comisiones: “Y por otra parte, el otro tema es la emergencia en discapacidad, esto va a tener lugar mañana en una de las comisiones que se va a empezar a tratar obviamente con especialistas, con prestadores”.

El debate por el Presupuesto 2027 se lleva la atención de todo el Congreso

La periodista vinculó este debate con el próximo Presupuesto. “Todos tienen especial atención con el Presupuesto 2027 y cuáles van a ser las partidas que se asignen obviamente en salud, en educación y en todas las áreas que son sensibles también”, expresó.

En el Senado también se reactivará el debate sobre la reforma electoral. En este sentido, anticipó que la Comisión de Asuntos Constitucionales retomará formalmente el tratamiento: “Esta semana se va a reactivar, hoy mismo se va a reactivar la comisión de asuntos constitucionales, así que ya empieza el camino formal de esta reforma electoral”. Uno de los puntos centrales será el futuro de las PASO. “Lo que se sabe es que el oficialismo en un momento quería eliminar las PASO, hoy se habla de suspenderlas”, detalló.