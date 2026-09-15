Luis Zubizarreta sobre la ley de biocombustibles: “El Gobierno piensa una ley que no discrimina a nadie y genere competencia”

El debate por la nueva ley de biocombustibles volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se frenara nuevamente el tratamiento del proyecto en el Senado. En ese contexto, este medio se comunicó con Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, quien defendió la iniciativa y sostuvo que el sector necesita avanzar hacia un esquema de mayor competencia.

“Lamentablemente, cuando un régimen o un esquema nacen mal, después genera complicaciones para darlo vuelta”, planteó Luis Zubizarreta al analizar el funcionamiento del actual marco regulatorio. Según explicó, el sistema vigente establecía una fuerte regulación sobre el mercado interno, desde los participantes hasta los precios.

El proyecto que impulsa el Gobierno es bien recibido por el sector

Asimismo, consideró que la nueva iniciativa puede modificar ese escenario. “Creo que el Gobierno está pensando en una ley que no discrimina a nadie y que genere competencia”, afirmó.

Para Zubizarreta, uno de los principales objetivos debe ser incentivar nuevas inversiones: “Nosotros venimos apoyando este cambio que creemos que es fundamental para generar nuevas inversiones en el sector y para poner de pie un sector de biocombustibles que tiene tanto potencial para la Argentina”.

Uno de los principales puntos de conflicto pasa por el futuro de las pequeñas y medianas empresas que actualmente participan del mercado de biodiésel. “En realidad, la ley da un período de acomodarse a todas las empresas y llevarlas a competir”, sostuvo. Y agregó: “Para eso hay que invertir y hay que prepararse para bajar costos y ser eficiente”.

Cuánto tiempo otorga el proyecto para el periodo de adaptación

El dirigente destacó que el proyecto contempla un período de adaptación de una década: “Hay 10 años, según el proyecto aprobado, para que las empresas puedan acomodarse a un esquema de competir”.

En su visión, una mayor competencia debería traducirse en beneficios para los consumidores. “En la medida que tengamos un mercado en competencia, los precios van a ser más bajos que los actuales y eso, evidentemente, tiene un impacto no sólo en los consumidores, en toda la competitividad de la Argentina”, expresó.