Ley de semillas: desde el sector agropecuario destacaron los avances y pusieron el foco en el uso propio

El director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, Alfredo Paseyro, pasó por Canal E y se refirió a que la discusión por una nueva ley de semillas avanza con reuniones entre las entidades de la producción y las empresas semilleras, aunque todavía persisten diferencias sobre el uso propio y la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91.

“Bueno, efectivamente, hemos constituido una mesa entre las entidades de la producción y las empresas semilleras para poder trabajar y ver cuáles son los acuerdos a los que llegamos para poder esto también entregárselo”, explicó Alfredo Paseyro.

La importancia de que los legisladores entiendan lo que están tratando

El objetivo es que esos consensos lleguen al Gobierno y posteriormente al Congreso para facilitar el tratamiento legislativo: “Lo que vamos a hacer nosotros es llegar a estos acuerdos para entregárselos al Gobierno, a la política, para que luego cuando esto llegue al Congreso, por lo menos ya los legisladores sepan en qué punto se hay acuerdos y cuáles son los que tienen que resolver el legislador”.

Según Paseyro, la discusión ocurre en un contexto donde Argentina busca mejorar su competitividad y ampliar mercados. “Estamos abriendo mercados, necesitamos competitividad, recuperar ciertas cuestiones y ahí es donde la genética cobra un rol muy importante. Es decir, rinde, es calidad”, planteó.

Por otro lado, explicó que se busca establecer qué productores podrían quedar exceptuados del reconocimiento económico por el uso propio: “El uso propio es la práctica del productor que reserva parte de su cosecha para utilizarlo como semilla en la campaña siguiente”.

En qué producciones se concentró la negociación

La negociación se concentra inicialmente en soja, trigo y arroz. “Nos hemos enfocado primero en superficie y ver con 3 cultivos que la propuesta que había hecho ASA, que son los más importantes en esta conversación, que es soja, trigo y arroz”, expresó el dirigente.

Otro eje de la discusión es la eventual adhesión argentina al UPOV 91, en el marco de los compromisos asumidos con Estados Unidos. Sobre la misma línea, explicó que el acuerdo comercial incluye cuestiones vinculadas con propiedad intelectual: “El acuerdo comercial con Estados Unidos tiene una serie de compromisos y beneficios para las partes y uno está referido a todo lo que hace a propiedad intelectual, no es únicamente UPOV 91”.