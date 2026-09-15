Qué granos le conviene vender primero al productor agropecuario y con cuáles esperar ante el informe del USDA

La especialista en equipos y finanzas del agro, Mónica Ortolani, evaluó en Canal E que el último informe del USDA dejó señales relevantes para el mercado global de granos y, especialmente, para los productores argentinos.

El reporte mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mostró una reducción de los stocks mundiales de los principales granos. Para Ortolani, el dato más importante está en el maíz. “El dato más relevante que nos dejó es un stock más mundial, como para no confundir a la audiencia, me gusta simplificarlo y me gusta mirar qué pasa con los stocks mundiales, qué nos dice el granero del mundo”, planteó.

Cuál es el cultivo que presenta un escenario más ajustado

Al analizar los días de consumo cubiertos por las existencias globales, el maíz presenta el escenario más ajustado: “El dato más relevante es el maíz con 75 días de stock”.

Esto representa ocho días menos que en la campaña anterior. En soja y trigo, los stocks permiten cubrir períodos más extensos. “Soja 102 días y trigo 122 días. En los tres cultivos, menos que el año anterior, pero en soja y especialmente en trigo, con, digamos, un stock más abundante”, resaltó Ortolani.

Asimismo, puso el foco en el maíz, cuyo stock mundial cayó 10% interanual: “Entonces, hoy el foco, digamos, más importante que tenemos es el reducido stock que tenemos en maíz. Esto en el mundo son 29 millones de toneladas menos que el año pasado, un 10% menos”.

El productor deberá ser muy preciso con el cultivo a vender

En Estados Unidos, el escenario es todavía más ajustado, con existencias suficientes para unos 35 días de consumo. Por eso, la especialista consideró que el productor debería tener especial cuidado antes de desprenderse de este grano. “Entonces, cuando nosotros analizamos el reporte del USDA y también analizamos qué es lo que está pasando en el mercado local, el productor, una de las preguntas más normales que te hace, tengo una necesidad de caja, ¿qué vendo primero?”, expresó.

Su respuesta es clara: “Acá sería primero el girasol, segundo iríamos por el trigo o la soja también y por último el maíz”.