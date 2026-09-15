El Gobierno presenta el Presupuesto 2027 en Diputados con el equilibrio fiscal como eje y guiños a gobernadores

El Poder Ejecutivo remite este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, con el equilibrio fiscal otra vez como eje central. El texto que se presenta contempla, además, una serie de obras de infraestructura reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas, que la Casa Rosada evalúa incorporar para sumar apoyos legislativos.

A diferencia de los dos años anteriores, el presidente Javier Milei no acudirá al recinto de Diputados para presentar los lineamientos del proyecto ni para defenderlo, y tampoco habrá anuncio por cadena nacional.

El Presupuesto proyecta una inflación a la baja

El proyecto prevé una inflación anual del 16% para 2027, por debajo del 30% en el que cerraría este año según privados, y un crecimiento del Producto Bruto Interno de entre el 3% y el 5%. El Fondo Monetario Internacional había proyectado en mayo una inflación del 12,5% para el año próximo, mientras que los economistas privados relevados por el Banco Central la ubican en 20,5%. En materia de actividad, el Relevamiento de Expectativas del Mercado estima un crecimiento de 2,9%, por debajo del 5% que contempla el escenario oficial.

La expectativa para el mediano plazo contempla una leve mejora de la actividad económica, acompañado de una baja del desempleo, la pobreza y la indigencia, y un avance en la distribución de los ingresos, aunque no se detallan los mecanismos para lograr esos objetivos.

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El texto también prevé una nueva baja de la presión tributaria, de un punto del Producto Bruto Interno, en línea con lo que había anticipado el ministro Luis Caputo. El Fondo Monetario Internacional había proyectado, para 2027, un resultado fiscal primario de entre 1,4% y 1,8% del PBI. El Gobierno sostiene que la meta de déficit cero es la condición para consolidar la baja de la inflación.

En esa línea, sobrevuela el control del gasto público la amenaza de shutdown que Milei presentó en la cadena nacional del 30 de julio, cuando habló de "grillete fiscal" para gastos públicos que excedan lo previsto. En ese escenario, el Estado "cierra", y las erogaciones quedarían reducidas solo a los servicios más esenciales.

Obras para gobernadores a cambio de apoyo

La negociación con los gobernadores contempla obras viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento reclamados por distintas provincias. Pero que se las presente no significa que vayan a estar financiadas en un cien por ciento por el Estado nacional. Ni siquiera garantiza que comiencen en 2027.

Entre Ríos y Mendoza recibieron señales más concretas: para la provincia de Rogelio Frigerio se prevén obras de agua potable en Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y trabajos cloacales en Villaguay. Para Mendoza se contempla la continuidad de la Ruta Nacional 40, puentes sobre el río Mendoza en Anchoris y la conexión vial hacia San Juan.



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También se analizaron proyectos para Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy, aunque los montos y los plazos todavía se negocian con cada distrito. El oficialismo necesita el respaldo de legisladores vinculados a los gobernadores para reunir los votos que permitan la aprobación de la ley.

El Presupuesto también destina partidas a la Base Naval Integrada de Ushuaia, anunciada como prioridad estratégica en la cadena nacional en la que el presidente desplegó su nueva posición en torno a la soberanía sobre las islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el mar circundante. Esta base se operaría en conjunto con Estados Unidos.

El desafío del Congreso: alianzas y desconfianzas

La discusión legislativa queda a cargo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de Alberto "Bertie" Benegas Lynch, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quienes deben reunir los votos necesarios para garantizar el quórum. El proceso se da de cara a la campaña electoral de 2027, lo que afecta las posiciones de gobernadores y bloques que hasta ahora acompañaron al oficialismo. En 2024, el Presupuesto 2025 no fue aprobado y el Gobierno tuvo que trabajar con una prórroga del anterior, que venía desde 2023.



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El lunes, el presidente se reunió con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada durante más de dos horas y media. En ese encuentro, Karina Milei pidió a los legisladores oficialistas cuidar las alianzas potenciales con legisladores de otros bloques y dejar el enfrentamiento más crudo para el kirchnerismo. La negociación con las provincias, de hecho, había comenzado semanas antes del ingreso formal del proyecto al Congreso.

La ejecución del Presupuesto 2026 muestra el marco en el que se negocia el nuevo proyecto: hasta agosto, la Administración Nacional había devengado 101,2 billones de pesos, el 67,4% del crédito vigente, con las prestaciones sociales como principal rubro. Según datos privados, las transferencias a provincias cayeron 86,6% este año y la obra pública, 83,6%.

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