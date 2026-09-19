El próximo jueves 24 de septiembre comienzan las Noches Culturales en la Ciudad de Buenos Aires con la Noche de los Bares Notables, una iniciativa que busca valorizar a estos espacios como patrimonios de la historia, la cultura y la gastronomía porteña. Durante la jornada, se realizarán distintos recorridos que permitirán conocer a profundidad estos lugares.

Un bar es considerado Notable no solo por su antigüedad, sino también por su valor histórico, arquitectónico o por el importante vínculo con la identidad de un barrio. Para su quinta edición, se incorporaron 12 nuevos puntos al circuito, como el Bar Conde, el Café Rivas, el Bar Portuario, Boca a Boca, entre otros.

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Noche los Bares Notables: qué recorridos históricos habrá durante la jornada

Durante esta Noche Cultural, los ciudadanos podrán realizar 3 recorridos de bares notables. El primero se centra en los establecimientos ubicados sobre la Avenida Callao, que incluye Café Thibon, Bar Via 71, Mar Azul, Almacén y Bar Lavalle, Los Galgos, Pasaje Santos Discépolo, La Ópera, Zivals, Av. Corrientes, Hotel Savoy Imperio Bar, ex Confitería L'Aiglon, Teatro Albur, Restaurant El Tropezón y Confitería del Molino.

Por otro lado, también se realizará un tour por los bares del Casco Histórico, que abarca barrios como Monserrat, San Telmo, Constitución y Barracas. Entre los locales que se visitarán en este recorrido se encuentran el Bar Plaza Dorrego, La Poesía y Confitería London, que se relacionan con el mundo literario, así como también el Café Tortoni el Seddon, El Federal, Hipopótamo, el Británico y Café Rivas.

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Finalmente, el tercer recorrido se denomina “Derivas urbanas. Cultura e historia” y se enfocará en los bares notables del centro de la ciudad. Se trata de un circuito a pie guiado con el que se podrán recorrer cafés y bares repletos de cultura, mitos y arte, como Florida Garden, Confiteria Saint Moritz, Barbaro, Claridge Hotel, Le Caravelle, Boston City, London City y Café Cabildo de Buenos Aires.

En cada uno de estos espacios, los visitantes podrán disfrutar de actividades y dinámicas culturales, como talleres, charlas, shows en vivo, muestras de artes visuales y propuestas gastronómicas. Además, se ofrecerán descuentos y promociones especiales para los vecinos, que se podrán encontrar en un mapa interactivo a través de la web oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

JSM