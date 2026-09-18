La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires se encamina hacia su transformación más profunda en dos décadas. Con la mirada puesta en 2027, el Gobierno porteño puso en marcha un plan integral de infraestructura que abarca desde el histórico inicio de las excavaciones para la esperada Línea F hasta la renovación completa de la flota de la Línea B con 174 coches cero kilómetro con aire acondicionado.

El programa, que incluye el recambio de casi el 30% de las escaleras mecánicas del sistema, la incorporación de 12 nuevos ascensores y el desembarco de 50 vagones adicionales para las líneas A y C, busca erradicar fallas históricas, mejorar la frecuencia y garantizar la accesibilidad en los puntos más críticos del mapa subterráneo.

El programa, que incluye el recambio de casi el 30% de las escaleras mecánicas del sistema, la incorporación de 12 nuevos ascensores y el desembarco de 50 vagones adicionales para las líneas A y C

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Entre todos los avances previstos para principios de 2027, se destaca la llegada de 174 nuevos coches para la Línea B, que marcará un antes y un después en la manera de viajar entre las cabeceras Leandro Alem y Juan Manuel de Rosas, y el comienzo de las excavaciones de la futura línea F, que vinculará transversalmente todas las líneas existentes.

"La Línea B, la más utilizada de la red, tiene coches con más de 60 años de antigüedad. Por eso decidimos renovar la flota entera con coches 0km", dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Entre los trabajos que se están ejecutando, el más reciente es el Plan de Renovación de Escaleras Mecánicas. La iniciativa contempla el reemplazo de 84 equipos que, por su antigüedad, resultan obsoletos. El plan comprende tres etapas y los equipos a reemplazar representan casi el 30% del total de la red: 2 son para la Línea A, 31 para la B, 11 para la C, 29 para la D, 10 para la E y 1 para la H.

En el marco de la primera etapa se renovaron siete equipos en seis estaciones: Pueyrredón y José Hernández (Línea D), San Juan (Línea C), Varela y General Urquiza (Línea E) y Venezuela (Línea H). La segunda etapa abarca 36 escaleras y está comenzando, mientras que la tercera etapa se encuentra en licitación.

Coches 0 km, accesibilidad y frecuencias

Respecto a las futuras formaciones, todos los coches serán cero kilómetro y contarán con aire acondicionado. También tendrán cámaras de seguridad, sistema de información a los pasajeros incorporado (visual y auditivo), iluminación led antivandálica, asientos longitudinales y estarán preparados para funcionar con un sistema de señales de tipo CBTC. Además, se realizarán obras de infraestructura claves como la renovación del sistema eléctrico y el recambio de vías y aparatos de vías.

“El subte es una pieza fundamental de la movilidad de la Ciudad. Por eso, invertir en su presente y proyectar su crecimiento hacia el futuro es clave para tener una red cada vez más conectada, moderna y eficiente”, afirmó Pablo Bereciartua, Ministro de Movilidad e Infraestructura.

Al mismo tiempo, se avanza con el Plan de Accesibilidad, a través del cual se sumarán doce ascensores en distintas estaciones. En ese sentido, ya comenzó la obra para la colocación de un equipo en Federico Lacroze (Línea B) sentido a Leandro N. Alem y otro en Plaza de los Virreyes (Línea E). Además, avanza la licitación para instalar seis ascensores en José Hernández y Olleros (Línea D), y otros cuatro para Agüero y Scalabrini Ortiz (Línea D) que darán accesibilidad plena a las estaciones.

En las líneas A y C se mejorará la frecuencia con la adquisición de 50 coches que llegarán al país a partir de enero. Al mismo tiempo, se avanza con el Plan de Renovación Integral de Estaciones, a través del cual ya se pusieron en valor veinte y continúa en otras once.

Y está finalizando la obra en la Central Obelisco, que mejoró la accesibilidad y circulación en uno de los puntos más congestionados de la red. Otra de las tareas es la continuación de la obra del “loop del Premetro”, que servirá para conectar los dos ramales y mejorar la operación y la frecuencia.

Además, se avanzará con la obra de ampliación del taller Congreso de Tucumán, que permitirá duplicar la superficie de la cochera y del taller y, con ello, la cantidad de formaciones en las que se podrá trabajar. De esta manera, se agilizará el mantenimiento de los trenes, lo que redundará en una mayor cantidad de coches en servicio y, por ende, en una mejor frecuencia que, a su vez, va a facilitar el guardado de las formaciones durante la noche.

La proyección de la Línea F

Tal como se prevé, la Línea F tendrá un papel clave en la conectividad de los viajes en la Ciudad de Buenos Aires, ya que facilitará el desplazamiento norte-sur, descongestionará a la Línea C y potenciará el uso de la red de subtes. Conectará otras líneas y el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución –la estación ferroviaria más transitada del país por donde circulan algo más de un millón de pasajeros a diario– y la estación Palermo de la Línea San Martín.

También se construirán 12 estaciones: Brandsen (a ocho cuadras de la Bombonera), Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Diaz, Ecoparque y Pacifico.

El recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y las estaciones contarán con los últimos adelantos tanto de construcción como a nivel tecnológico. Las obras comenzarán durante el año próximo. En cuanto al flujo de pasajeros, la línea podrá transportar a más de 450 mil personas diariamente.

"A todas estas obras que se prevén, se suma la licitación de la nueva Línea F, la primera en construirse en casi veinte años. Nuestra prioridad es que la movilidad en la Ciudad sea cada vez más ágil y eficiente”, concluyó el jefe de Gobierno porteño.

cp