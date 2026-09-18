Ministra de Educación de CABA: “Los creadores de las redes sociales no exponen a sus hijos a las redes sociales”

Los resultados de las pruebas PISA volvieron a poner en el centro de la discusión el deterioro de los aprendizajes y, particularmente, las dificultades de los jóvenes para sostener la atención, comprender textos complejos y desarrollar razonamientos lógico-matemáticos. El avance de las pantallas, el uso de los celulares y los cambios en las formas de leer y aprender abrieron un debate que ya atraviesa a los sistemas educativos de distintos países.

Sobre estos desafíos conversó Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190). Durante la entrevista, analizó los resultados de PISA, explicó los cambios implementados en las escuelas porteñas y defendió el regreso a una alfabetización más estructurada, con mayor presencia del docente, lectura en papel y límites al uso de dispositivos, al tiempo que planteó cómo incorporar la inteligencia artificial sin delegar en ella los procesos de aprendizaje.

Mercedes Miguel es maestra, periodista, conferencista, y actualmente se desempeña como Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de asumir el cargo en la ciudad, fue Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional entre 2016 y 2019. Y lideró el programa RiverDAR en el Club Atlético River Plate. Ha forjado una trayectoria de más de 30 años centrada en la innovación pedagógica y la gestión pública, siendo cofundadora de Enseñar por Argentina.

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Mercedes, muy buenos días, gusto de tenerte nuevamente aquí. Obviamente, el tema que nos convoca son los resultados de las pruebas PISA. Nosotros le dedicamos una columna completa a mostrar los problemas que son de orden mundial. Todos los países vienen cayendo en las pruebas PISA, de manera recurrente, podríamos decir, previo a la pandemia, inclusive, y acelerado con la pandemia. Algunos países no, algunos países escandinavos, como Japón, algunas ciudades de China. Pero todo tiene que ver con dos elementos que se repiten. Uno que es estructural, que es el uso de pantallas, la distracción, la falta de concentración; o sea, concretamente, los celulares, que a partir de 2008 se convirtieron en inteligentes. Los smartphones pasaron a ser ya no teléfonos, sino televisores, para decirlo de alguna manera, interactivos. Y, por el otro lado, la discusión sobre el constructivismo, la idea de que en estos países que han logrado revertir la caída en las pruebas PISA hay un modelo de educación más clásico, más a la antigua, donde el maestro, el profesor, tiene autoridad, donde se enseña de una manera, podríamos decir, más vertical, y estos dos elementos combinados producen una reducción de la caída de las pruebas PISA. Hay lugares en la Argentina donde esto ya está empezando a ser cambiado. Córdoba es un ejemplo. Creo que la ciudad de Buenos Aires es otro ejemplo. Así que, bueno, queríamos conversar con vos sobre este tema y que nos cuentes tu impresión de qué pasó con las PISA, cuál es tu mirada a nivel internacional y qué particularmente pasa en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires.

Bien. Bueno, gracias por invitarme nuevamente para hablar de estos temas que son tan importantes y pareciera, a veces, que la educación es importante solamente cada tres años, cuando se dan las evaluaciones. Así que muchas gracias por eso. La verdad es que yo creo que, mirando cómo hasta la propia OCDE, que es quien organiza la evaluación de PISA, el punto medio de todos los países cayó. Entonces, nosotros estábamos viendo que más de 26 países han caído en lengua, potencias educativas mundiales, entre 15 y 26 puntos. Lo importante acá, como bien decías en la introducción, es que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros, apenas asumimos en el año 2023, en el año 2024 cambiamos todos los diseños curriculares de la ciudad para volver a un método de alfabetización explícito y estructurado, como aprendimos nosotros. Yo siempre digo: «birome roja y birome verde». Se vuelve a corregir, se le devuelve al docente la autoridad pedagógica para remarcarle a un alumno cuando está haciendo las cosas bien, no las está haciendo mal, porque hay una gran diferencia en la alfabetización, el lenguaje. Nuestra lengua materna la aprendemos porque nos hablan, porque nos estimulan. Es natural en el hombre o en el niño aprender a hablar. No así la lectura y la comprensión de texto. Entonces, todos los países que vos mencionaste que mejoraron, las ciudades del mundo, Córdoba trabajó con nosotros, firmamos un convenio y nos intercambiamos modelos de aprendizaje. Nosotros fuimos los primeros en dar este paso. Porque también hay algo que es, había hasta como una ideología instalada en si alfabetizás de una manera o si alfabetizás de otra. Y acá, lo que nosotros tenemos que asegurar es que los chicos aprendan y sean competentes en la lectura. Porque esta prueba PISA, que mide a más de 90 países del mundo, no está midiendo nuestros diseños curriculares o eso que cada alumno tiene que aprender según su plan de estudios. Es imposible. Entonces, ¿qué mide? Competencia al razonamiento lógico-matemático y competencia lectora. Lo que se está perdiendo, de una manera muy preocupante, es la capacidad de nuestros jóvenes de prestar atención, de sostener un texto complejo, de poder permanecer en una lectura que los desafía. Eso se perdió. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? En la Ciudad de Buenos Aires y en las pruebas locales, en primaria, tuvimos mejoras históricas. Entonces, estos resultados de 15 años todavía no les llegó todo nuestro cambio muy importante. Nosotros lo que estamos haciendo es volver a la modalidad de alfabetización donde los chicos leen, escriben y hablan correctamente. Y para que sea correcto, el docente tiene que estar bien formado, el docente tiene que volver a aparecer en el momento justo. ¿Cuál es el momento justo? Sala de 5, primer grado, segundo grado, tercero y cuarto. Esa es la ventana más rica de alfabetización. Ahí nosotros estamos poniendo todo nuestro foco para poder mejorar. Los chicos, cuando llegan a la secundaria, ya tienen que tener una competencia lectora muy desarrollada, porque además, Jorge, cuando tienen un problema en lengua, no tienen un problema en lengua, tienen un problema en toda la competencia de la comprensión de un texto de todas las áreas del conocimiento. Eso es lo grave de lo que está pasando. Ahora, sin ninguna duda, y sabés que soy una ferviente defensora de la infancia sin pantalla, de la escolarización sin pantalla, la ciudad prohibió el celular. Fuimos pioneros en la Argentina y en Latinoamérica porque tenemos evidencia y certeza del daño que le genera a los chicos. Entonces es muy complejo para un profesor entrar a una sala y tratar de mantener un texto complejo, una lectura difícil para que los chicos aprendan a relacionar, asociar, a discernir, a comprender. Estamos volviendo a la oralidad totalmente perdida en un mundo en que los chicos se comunican por textos: textos abreviados, sin puntiación. Por eso sacamos el celular del aula en inicial, primaria y secundaria, y en las evaluaciones, en secundaria, estamos volviendo a la oralidad. Un estudiante que te puedo explicar algo es porque lo comprendió.

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La oralidad, al mismo tiempo, tiene que ver con la inteligencia artificial. El uso que muchas veces hacen de textos que no son propios. En la oralidad, no se puede aludir a que sea propio.

Exactamente. Y nosotros tenemos inteligencia artificial como un saber obligatorio en la Ciudad, que generó bastantes posiciones encontradas. Pero la realidad es que estamos convencidos de que lo mejor que podemos hacer es enseñarle a nuestros jóvenes cómo funciona. ¿Por qué a veces dice cosas que son incorrectas? ¿Por qué se llama "la alucinación de la inteligencia artificial"? ¿Por qué no le podés delegar o tercerizar tu aprendizaje? Porque el problema serio de la inteligencia artificial en la escolaridad de los chicos es cuando ellos delegan en la inteligencia artificial un razonamiento que deberían poder hacer ellos. Eso se llama deuda cognitiva. Ahí nosotros tenemos que resguardar que el alumno sea el que se siente capaz de: Capaz de leer, capaz de escribir, capaz de idear, de crear, de imaginar. Y la inteligencia artificial como un beneficio a ese proceso. Pero por eso nosotros lo hacemos escalonadamente. En primaria aprenden cómo funciona. En secundaria aprenden a trabajar con la inteligencia artificial. Para nosotros es fundamental que los chicos comprendan que las redes sociales, y de esa manera lo trabajamos, están diseñadas por defecto para ser adictivas. Acá las compañías como Meta y TikTok, y bueno, por eso el juicio internacional a Meta, pero que ellos son los que tienen que comprender por qué les cuesta tanto dejar el celular. Nosotros tenemos encuestas donde 5 de cada 10 estudiantes, entre más de 16.000, nos dicen que quieren dejar el celular, pero no pueden. Acabamos de terminar una investigación, te iba a traer el libro y me lo olvidé, te lo voy a hacer llegar, de Fabricio Ballarini, Desconectados, es el investigador que contratamos, la Universidad del ITBA. Hicimos un estudio, yo quería datos de mis estudiantes, porque está el libro de Jonathan Haidt.

Es como si fuera el tabaco, la nicotina. Es una adicción que no se puede dejar. El celular es el nuevo... El tabaco del siglo XX.

Es la nueva adicción. Es exactamente así. Y nosotros medimos 3.200 estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, de primer año de la secundaria, 13-14, y de 16 años. Promedio tiempo en pantalla, 6 horas 10 minutos. Promedio, con picos de 11 horas. Entonces, ese tiempo, que son 4 partidos de fútbol por día, o 2.200 videos de 10 segundos, se lo están robando a algo. Se lo roban al buen dormir, al buen alimentarse, a la relación con la naturaleza, al deporte, al arte, a la vinculación humana. Cuanta más tecnología tengamos, cuanto más algoritmos, más inteligencia artificial, más la competencia socioemocional es tan relevante. Por eso nosotros somos los únicos de Argentina. La Ciudad de Buenos Aires se presenta ahora, en dos semanas, en otra evaluación que hace la OCDE. Los mismos que crearon PISA, crearon una evaluación de habilidades socioemocionales. Porque ya sabemos que son las grandes competencias que le van a ser demandadas a nuestros jóvenes. Entonces, el balance entre alfabetizarlos digitalmente para el mundo que viene, pero con una base de la alfabetización concreta, correcta y específica, porque sin esta base sólida, nada de los otros saberes pueden ser adquiridos. Esa es nuestra responsabilidad. Los chicos tienen que ingresar y egresar de la escuela obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires desde los 3 años hasta los 18, a partir de la ley aprobada hace poquito, de sala de 3 obligatoria, y nosotros tenemos que poder... Ayer tuve una reunión con más de 40 empresarios. Cada tanto me siento con empresarios y rectores de la universidad, emprendedores, porque el Ministerio de Educación es la gerencia de recursos humanos del resto. Ustedes me tienen que demandar a mí qué es eso que nuestros estudiantes no están logrando, para nosotros poder ajustar y prepararlos para eso. Así que esa es nuestra agenda. Trabajo hoy con... Me toca ser la ministra de la tormenta perfecta, como digo yo, entre la inteligencia artificial, la demografía, la caída demográfica que estamos viviendo, la demanda de los sectores productivos que existen y los que todavía no conocemos, porque mis peques de primer grado egresan en el 2037. Entonces, esa planificación de un mundo incierto es un gran desafío.

Mercedes, comentábamos en la tanda, como vamos a compartir con la audiencia, yo te contaba que nuestro análisis respecto de las pruebas PISA a nivel mundial, todos tenían que ver obviamente con las pantallas, la cantidad de tiempo demandado, la cantidad de interés y de atención que le roban al resto de los elementos de educación, y fundamentalmente estudios que demostraban que las pantallas tenían ventajas en interactividad, pero para fijar conocimientos, para generar memoria, para desarrollar capacidad de interligar con los conceptos, estaba demostrado que la lectura de libros, la lectura en papel, era mucho más competitiva que la de pantalla. Países como Finlandia, que habían sido los pioneros en digitalizar todos los colegios, poner pantallas por todos lados, las están sacando y están volviendo a los libros. Ejemplo de todos los países, todos los países escandinavos, Francia, Japón esencialmente. Más allá de los límites que, por ejemplo, en China, TikTok, que es chino, tiene una obligación de determinada cantidad de horas por día para menores, y además tiene que difundir contenidos educativos, o sea, es totalmente distinto al TikTok fuera de China. Pero bueno, más allá de eso, el tema sustitutivo es el papel. ¿Qué papel, literalmente, juega el papel en este proceso de realfabetización?

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Bueno, lo que estás diciendo tiene una evidencia, hay mucha evidencia que demuestra que no es lo mismo la lectura digital que la lectura papel. Hay un libro de la doctora Maryanne Wolf, que se llama Lector, vuelve a casa, donde ella es una gran investigadora de los circuitos neuronales que entran en juego cuando se lee papel. Y todo ese recorrido que el cerebro necesita hacer para apropiarse de la comprensión de eso que está leyendo es mucho más sólido en papel que en lo digital. En la lectura digital, los niños y los jóvenes tienden a leer escaneando, se llama scanning. Leen una línea, saltean dos, leen otra, saltean tres, y creen que adquirieron más o menos una idea del texto. Eso, en el texto papel, no sucede. En el texto papel, cuando uno entrena, prepara y forma a los jóvenes para que sean lectores competentes, el recorrido del circuito neuronal es totalmente diferente. En las evaluaciones a gran escala, por ejemplo, PISA fue, hace dos años, que se hace en modalidad digital. Antes, PISA era modalidad papel, con toda la logística que eso implica en 90 países del mundo, imagínense. Desde que volvió, introdujo la evaluación digital, hay una diferencia muy importante en la caída de los países. Además de que los chicos han perdido, a los 15 años, la competencia de la lectura sostenida y compleja. Entonces, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en los primeros años de escolaridad, que estamos midiendo mucho, tenemos muchas evaluaciones. En sala de 5, todas las docentes de sala de 5 hacen un informe para que la de primer grado sepa con qué competencia lectora están saliendo los niños del jardín. Que también fue toda una discusión acá en la Ciudad, cuando cambiamos el diseño curricular de sala de 4 a sala de 5, pusimos mucho foco en alfabetización concreta y en razonamiento lógico-matemático, obviamente apropiado a la edad de los niños. ¿Pero por qué? Porque el nivel preparatorio para la escolaridad, la primaria, y los primeros grados son fundacionales para que nosotros podamos generar esa lectura o esa comprensión lectora. Después viene todo el desafío de cómo hacemos para competir contra videos de 8 segundos que captan la atención, que liberan dopamina, que tienen a los chicos... todo lo que sabemos que hace el circuito de las redes sociales adictivas, sacar eso y volver a la lectura. Por eso muchos países están eliminando todo tipo de pantalla de las aulas. Nosotros vamos a regular a partir del año que viene todo lo que es. Ya sacamos pantallas del jardín de infantes. Cuando nosotros asumimos había pantallas en jardín, las removimos y estamos yendo hacia una alfabetización muy basada en papel. La Ciudad de Buenos Aires produce sus propios recursos en papel para el docente, para los alumnos, donde tienen las actividades en ese manual que se les entrega, porque hasta la letra manuscrita, que la hemos recuperado, es fundamental para el proceso de aprendizaje.

Me quedaba pensando en la edad que tienen los padres de esos chicos que vos marcás. Es el punto fundamental, básico, que va de los 3 a los 6, 7 años que marcabas, ¿no?

Hasta los 8 o 9.

Hasta los 8 o 9. Entonces, ¿qué edad tienen los padres de los chicos de 3 a 8 o 9? Bueno, treinta y pico. Ellos tampoco tocaron papel, o sea, también son, si bien las redes sociales no tenían el volumen que tienen hoy, de cualquier forma, en su proceso adulto, podríamos decir, ya estaban las computadoras, ya estaban las pantallas, no estaban las redes sociales, pero sí ya estaba el proceso de digitalización. O sea, tenemos un problema, yo te diría incluso transgeneracional, porque los padres de esos chicos, probablemente hayan perdido sus capacidades, que a lo mejor las tuvieron sus abuelos, los padres de esos padres, pero también hay un problema allí estructural de la pérdida del relacionamiento con textos más complejos. Déjame ser optimista a modo corolario, ¿no? Toda tecnología, ninguna es neutral, obviamente, toda tecnología, inicialmente, al ser utilizada sin regulaciones, tiene efectos secundarios nocivos. Y generalmente, al no tener regulaciones, las posibilidades de que se utilice para el mal son mayores. El mejor ejemplo que se coloca siempre es la energía atómica, que obviamente es una herramienta para producir energía a bajo costo y de una manera incluso de las más ecológicas que hay, pero bueno, inicialmente se la usó para bombas. Esto no quiere decir, obviamente, que la tecnología, que la pantalla no sea un instrumento fundamental, pero bueno, le faltaba la regulación. Descubrir todo esto. Esto que hoy las pruebas PISA vienen a mostrar mundialmente. Y la necesidad del regreso a dos estructuras básicas, la autoridad del docente y, al mismo tiempo, herramientas clásicas como la lectura en papel.

Y la disciplina en el aula, eso es otro dato que también recolectó PISA. El ruido molesto, la falta de disciplina, el orden, la disciplina, la autoridad, el volver a leer. Nosotros vamos por la bialfabetización, que es el camino. El equilibrio entre formar a un estudiante competente para un mundo cada vez más rodeado de distintos tipos de tecnologías. La que conocemos hoy y las que no conocemos, si van a aparecer. Pero la otra pata del equilibrio es, la base fundacional de eso es estudiantes que puedan leer, comprender, tener razonamiento lógico-matemático, bienestar socioemocional, que es fundamental para la generación. Y un área muy relevante en nuestro ministerio es el trabajo con las familias. Por lo que vos estás planteando, nosotros tenemos más de 100.000 compromisos de familias firmados a no entregar celular a sus hijos hasta los 12 años. Entonces, hay una conciencia que se está despertando. Nosotros colaboramos con mucha evidencia, por eso hacemos tantas investigaciones para poder ponerlas en los medios, para que nos ayuden a que los padres puedan tomar conciencia del daño que genera en sus niños poner un bebé de dos años con una pantalla. Entonces, esto es familia y escuela, la escuela sola no puede, y en este camino estamos trabajando.

Yo conté, cuando hicimos la columna de PISA que, no sé, hará 25 años, si no más, me tocó entrevistar al Walt Disney de los videojuegos, que en ese momento era Super Mario, y el señor ese lo definían, era un japonés, lo definían como el Walt Disney de los juegos electrónicos. Este señor vivía en una ciudad muy religiosa, que es Kyoto, y entonces cuando le preguntaba qué hacía con sus hijos, él le prohibió jugar a Super Mario. Que me hace acordar lo mismo de TikTok.

Lo que pasa ahora con todas las redes sociales.

Claro, pero lo mismo de TikTok. Lo que pasa en China está totalmente regulado, fuera de China hacen...

Y los creadores de las redes sociales no exponen a sus hijos a las redes sociales. Entonces, por eso es tan importante contar con información para que cada familia pueda, cuando tome la decisión, sea fundada y formada. No es lo mismo que yo no le cuente a la familia lo que le pasa a su niño cuando no adquiere la oralidad y la comprensión de texto en el momento que lo debe adquirir, que ponerle información. Tenemos la Escuela en Familia, es una plataforma donde cualquier familia puede ingresar y se encuentra con expertos en los distintos temas. Porque el llamado que sí sabemos que pase lo que pase en el mundo, tenemos una certeza. Y es que tenemos que seguir aprendiendo todo el tiempo.

Mercedes Miguel, muchísimas gracias.

Gracias a vos.

Y mucha suerte.





LMM/AF