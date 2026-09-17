Este viernes 17 de septiembre se conmemora el Día del Profesor en Argentina, una fecha que busca reconocer la labor de los docentes de nivel secundario y universitario. Esta se estableció para homenajear a José Manuel Estrada, escritor y profesor que tuvo un rol clave en el avance de la educación nacional.

El escritor es reconocido por ser uno de los principales precursores del pensamiento católico en la Argentina del siglo XIX. En su catálogo, destacan obras como “El Catolicismo y la Democracia”, “Ensayo Histórico Sobre la Revolución de los Comuneros del Paraguay en el siglo XVIII” y “Lecciones sobre la Historia de la República Argentina”.

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Educador desde la infancia: quién fue José Manuel Estrada

Nacido el 13 de julio de 1842, Estrada mostró una gran afición y talento para la educación desde muy temprana edad. A los 16 años, destacaba como orador, historiador e incluso maestro; mientras que a los 21 ya era respetado en el círculo intelectual porteño. En 1861, con solo 19 años, fundó la Sociedad San Francisco Javier con el objetivo de difundir la religión entre obreros y artesanos.

“Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan" - José Manuel Estrada

Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde también ocuparía el rectorado entre 1876 y 1883. También estuvo al frente del Departamento de Escuelas y fue profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA.

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Por otro lado, el intelectual también tuvo una carrera muy ligada a la política. Fue diputado nacional por la Unión Católica y participó en debates relacionados con la educación. Su ideología estaba estrechamente vinculada con sus convicciones religiosas y la defensa de la educación con formación cívica.

José Manuel Estrada se oponía a Sarmiento

José Manuel Estrada fue uno de los principales opositores de la Ley 1.420 de Educación Común propuesta por Sarmiento, que promovía la educación primaria común, gratuita, obligatoria y laica para todos los niños del país. La principal razón por la que no estaba de acuerdo con ello es que sostenía que la enseñanza “debía ser católica”.

Aunque el debate duró todo el mes de julio de 1883, la Ley se promulgó el 8 de julio del año siguiente. Por su parte, el profesor fundó la Asociación Católica que se convertiría más adelante en partido político, lo que le costó su cargo de profesor universitario. Cuando fue despedido, sus alumnos se manifestaron en su domicilio para apoyarlo.

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El 13 de abril de 1890, Estrada se descompensó. Como había comenzado a tener problemas del corazón, se le recomendó habitar climas más benignos. En 1893, se radicó en Asunción después de rechazar el cargo de ministro en el gabinete de Luis Sáenz Peña y el 17 de septiembre de 1894, falleció a causa de una afección cardíaca. Debido a esto, aquel fue el día elegido para conmemorar el Día del Profesor.

JSM