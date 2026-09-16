RDI: los salarios docentes en las universidades perdieron 34% de poder adquisitivo y hay reclamos por más fondos para 2027

El periodista, Leandro Bravo, analizó para Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil que un informe sobre el financiamiento universitario advierte una caída real de los recursos girados por el Estado y una fuerte pérdida salarial de docentes y no docentes. El Presupuesto 2027 contempla unos $7 billones, mientras el sistema universitario reclama cerca de $11 billones.

Leandro Bravo señaló una caída real del 41,6% en los fondos girados por el Estado Nacional a las casas de altos estudios desde 2023. “Estamos hablando de una caída en los fondos en comparación a lo que fue el periodo 2023 hasta la actualidad del 41,6% en cuanto a los giros que el Estado Nacional le brinda a lo que son las casas de altos estudios”, planteó

Salarios docentes: una pérdida de más de un tercio

La situación también alcanza a los trabajadores universitarios. Según los datos expuestos, los salarios docentes y no docentes acumularon una pérdida del 34,2% de su poder adquisitivo entre 2023 y 2026: “Los salarios docentes y no docentes cayeron un 34,2% de su poder adquisitivo en cuanto a lo que fue este periodo marcado entre 2023 y 2026. Más de un tercio”.

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Bravo detalló la evolución de esa pérdida durante los últimos años: “Ya arrancó en el 2024 con un 24,4% de caída. En el 2025 se apacigua esa caída, es del 10,1% pero acumula un 32% y en el 2026 ya tenés un total del 34,2%”.

El deterioro salarial tiene especial impacto en aquellos docentes que no cuentan con dedicación exclusiva y cuyos ingresos quedan por debajo de la línea de pobreza. “A partir de ahí todos los demás roles y funciones quedan por debajo de lo que es la línea de pobreza, que según el último INDEC alcanza el 1.400.000 pesos más o menos”, describió en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Éxodo de docentes y pérdida del poder adquisitivo

Para Bravo, el deterioro de los ingresos también genera cambios en las trayectorias laborales de los docentes universitarios: “Esto también recae en un éxodo de docentes que buscan lo que es emigrar a las instituciones privadas o incluso no ejercer la docencia y buscar otros roles, otras labores”.

A su vez, señaló que el deterioro no se limita a los cargos de menor jerarquía: “Bueno, después de ahí para abajo tenés un montón de salarios que están ya directamente debajo de la línea de indigencia”.

Presupuesto universitario 2027: $7 billones frente al reclamo de $11 billones

El conflicto también se proyecta sobre el Presupuesto 2027. Bravo explicó que la iniciativa oficial contempla una partida de aproximadamente $7 billones para las universidades. “Anoche vino el presupuesto 2027. Aproximadamente las partidas que el Gobierno quiere destinar a las casas de altos estudios para el próximo año son 7 billones de pesos”, expresó.

Sin embargo, esa cifra quedaría por debajo de los recursos reclamados por el sistema universitario: “Es decir, un poco más superior a lo que fue el año pasado, pero incluso menos de lo que la ley que todavía el Gobierno no ha cumplido exige”.

Bravo también mencionó el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional, que plantea una asignación mayor para garantizar el funcionamiento del sistema. “Hoy el Consejo Interuniversitario Nacional se expresó y reclamó porque ellos exigen que haya una partida presupuestaria para 2027 de aproximadamente 11 billones de pesos, que es lo que necesitan para cubrir todos los costos salariales, docentes y becas universitarias”, recalcó.