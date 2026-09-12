Tras el “aplazo” argentino en las pruebas PISA, Abad pidió una “Revolución Educativa”

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner en discusión el desempeño de la educación argentina. El país retrocedió en Matemática, Lectura y Ciencias respecto de la evaluación anterior y quedó en el puesto 72 entre 91 países.

Tras la difusión de los datos de la OCDE, el senador nacional Maximiliano Abad reclamó una “Revolución Educativa” y propuso convocar a un nuevo Congreso Pedagógico para discutir cambios de fondo en el sistema.

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Abad hizo el planteo este sábado durante la jornada “Del dato al aula bonaerense: Hablan los especialistas”, que se realizó en el edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata. El encuentro reunió a especialistas, docentes y referentes educativos para analizar la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires.

Qué dijo Abad sobre la crisis educativa

“La educación pública argentina no fue solo una política eficaz durante buena parte del siglo XX: fue un contrato social”, sostuvo Abad. Para el senador, ese vínculo se rompió y los resultados de las evaluaciones muestran las dificultades que atraviesa actualmente el sistema.

Según los datos de PISA 2025 citados durante la jornada, la Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, entre 11 y 13 puntos menos que en 2022.

Abad también cuestionó las desigualdades que atraviesan al sistema educativo y sostuvo que el problema no se resuelve solamente con mayores recursos, sino que requiere revisar su funcionamiento y establecer objetivos de largo plazo.

La propuesta de Abad para cambiar el sistema educativo

Frente a este escenario, el senador planteó convocar a un Congreso Pedagógico que reúna a docentes, estudiantes, familias y consejeros escolares para discutir una reforma educativa.

Entre los principales ejes mencionó la alfabetización desde los primeros años, la ampliación de la jornada escolar, la formación docente y una mayor vinculación entre la escuela, el mundo del trabajo y la tecnología.

También propuso establecer un plan educativo de largo plazo, mejorar los sistemas de evaluación y avanzar con cambios en la escuela secundaria. “El principal commodity de un país ya no es ninguna materia prima: es la educación de su gente”, afirmó Abad durante la jornada.

LB