Pruebas PISA: Torrendell también culpa a los gobiernos anteriores, y dice que las políticas actuales "ya están impactando"

El gobierno cierra filas en torno a la dura realidad que las pruebas PISA revelan sobre el estado de la educación secundaria en la Argentina. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, destacó que los adolescentes evaluados llevan muchos años en el sistema educativo bajo otras políticas de gobiernos anteriores, y aseguró que la implementación de nuevos métodos de enseñanza en los procesos de lectoescritura "ya están dando resultados".

Así, se alineó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a través de un comunicado oficial había asegurado el martes que "los resultados reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad" y que son "consecuencia de las últimas gestiones de gobierno"

En diálogo con Radio La Red, Torrendell usó hoy palabras muy similares. "Esa muestra se tomó a los chicos que han ingresado al sistema educativo en 2013", señaló, en referencia a las pruebas PiSA. "Acá está el efecto de políticas educativas que lamentablemente no se pensaron para impactar en el aula, para acompañar a los docentes y a las escuelas", afirmó. Y completó: "Promovieron un sistema que funciona, pero no centrado en las aulas".

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Si bien Torrendell sentenció que "con este resultado es imposible estar conforme", también aseguró que las políticas educativas impulsadas durante la presidencia de Javier Milei ya están "empezando a tener impacto en el aula".

El funcionario precisó: "Las políticas centradas en la lectoescritura están empezando a dar resultados. Ya dieron resultados positivos. ¿Qué se ve? Claramente un esfuerzo de los docentes y las escuelas". También aseguró que hay "una toma de consciencia progresiva de los padres", y habló de la necesidad de pensar en términos de "sociedad educativa".

Día 1005: Por qué las pruebas PISA dan mal en todo el mundo

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocido como pruebas PISA por su sigla en inglés, es una batería exámenes estandarizados que organiza la OCDE para medir las habilidades de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias, que se realiza cada tres años. Los resultados de la edición PISA 2025 revelaron el peor desempeño de Argentina en las últimas dos décadas, con caídas significativas en las tres áreas respecto de 2022. De 91 países evaluados, Argentina quedó en el puesto 62 en Lectura, 72 en Ciencias y 75 en Matemática.

Mientras el Gobierno trasladó la responsabilidad de gestiones anteriores, desde la oposición y sectores universitarios se cuestionó el fuerte ajuste en las partidas presupuestarias destinadas a la educación nacional.