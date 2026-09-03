Maximiliano Abad: "No solo el Súper RIGI debe tener modicaciones sino que hay que modificar lo mismo en el RIGI"

La discusión sobre el futuro de las inversiones y el rol de la industria nacional atraviesa buena parte de la agenda económica, en un contexto en el que el Gobierno busca ampliar los incentivos para grandes proyectos. Sobre este escenario habló el senador nacional por la provincia de Buenos Aires y titular de la Unión Cívica Radical bonaerense, Maximiliano Abad, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190).

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia, Abad explicó sus reparos al Super RIGI y planteó la necesidad de garantizar una participación efectiva de los proveedores nacionales. Además, se refirió al futuro del radicalismo de cara a las elecciones de 2027 y sostuvo que, por ahora, el partido debe concentrarse en fortalecer su estructura antes de definir eventuales alianzas electorales.

Maximiliano Abad es abogado, senador nacional por la provincia de Buenos Aires y titular de la Unión Cívica Radical bonaerense. Tiene un extenso recorrido que inició en la militancia estudiantil como presidente de la FUA. También fue concejal en Mar del Plata y diputado provincial, y hoy se consolida como uno de los referentes clave del radicalismo en el Congreso de la Nación como senador.

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Maximiliano, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. ¿Qué pasó con el llamado Súper RIGI? Contanos desde tu perspectiva qué fue lo que lo frenó.

Muy buenos días, Jorge. Bueno, lo que lo frena es que no hay una participación efectiva de la industria nacional; eso no está garantizado. Yo estoy a favor de las grandes inversiones en tecnología, en transición energética y en inteligencia artificial, pero todo esto tiene que ser con la participación efectiva de la industria nacional, y este proyecto no lo contempla. Y no lo contempla por una razón principal: si bien estas inversiones tienen que tener destinado un 20% a proveedores nacionales, este proyecto de ley dice que se hace teniendo en cuenta la capacidad, pero al mismo tiempo el precio. Y está claro que en este proyecto, en el cual los extranjeros no pagan derechos de importación y muchas veces esas economías e industrias extranjeras están subsidiadas por su propio Estado, las industrias locales compiten en desigualdad de condiciones con la industria nacional. Nosotros planteamos como propuesta de modificación que hasta un 15% del precio de la industria nacional por encima de la oferta extranjera sea competitiva a la industria nacional.

A ver, lo que podríamos plantear es que al entrar las importaciones para el Súper RIGI —lo mismo sucedió con el RIGI— sin impuestos, finalmente ese 15% sería la diferencia de los impuestos internos que paga cualquier empresa argentina ¿Esa sería la lógica?

Para equilibrar la cancha, si hay una oferta de la cadena de valor, de esa cadena productiva o de esa industria nacional que esté hasta un 15% superior a la oferta extranjera, la que se debe elegir es la industria nacional. Porque si bien se estableció un cupo de un 20% del proyecto de inversión que tiene que ser con proveedores locales, se hablaba de precio y calidad. O sea, tiene que ser competitiva en precio y calidad, y nunca va a ser competitiva en el precio porque los productos extranjeros no pagan arancel y, al mismo tiempo, muchas de esas empresas están subsidiadas por el Estado para exportar. Entonces, lo que termina ocurriendo es que ese 20% de producción local no termina siendo efectivo, no hay garantía de que eso ocurra. Lo que nosotros necesitamos es que haya la mayor garantía posible para que la industria nacional participe de ese proceso de las grandes inversiones. Es equilibrar la cancha: nosotros queremos grandes inversiones, pero también queremos desarrollo de la industria argentina y local.

Patricia Bullrich dijo que si el Súper RIGI tiene tantos problemas, habrá que quedarse con el RIGI vigente. Me gustaría que usted nos contara, Maximiliano, los pedidos que hay de que tenga 20% de materiales nacionales —por lo menos ese es el proyecto original— o esto que ustedes agregan de que, a un 15% más de precio, tenga que ser electo un producto nacional. Compáremelo con el RIGI normal, si hemos aprendido que esto debería haber estado en el RIGI normal.

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Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para modificar el RIGI. Por lo que hemos tomado conocimiento —y por eso hemos trabajado en el Super RIGI para generar estas modificaciones—, ha habido proyectos, por ejemplo uno del litio en Rincón, Salta, en el cual trajeron desde China más de 6.000 toneladas de estructura metálica; o en Vicuña, que es una inversión minera en San Juan, donde van a traer una ciudad modular entera para 5.000 personas. Teniendo en cuenta estos antecedentes —hago un paréntesis: hay que modificar el RIGI en este sentido—, es que hemos hecho estos planteos de modificación del Súper RIGI, para no tropezar dos veces con la misma piedra.

Ahora déjeme entrar en la política, el radicalismo y las elecciones de 2027. Hay tironeos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es su propio territorio y donde no hay balotaje, respecto de hacia dónde se orientan los radicales. Por un lado, Kicillof aspira a sumar un porcentaje de los radicales en una eventual fórmula presidencial suya; por el otro lado, el PRO, en alianza con La Libertad Avanza, busca lo mismo, teniendo en cuenta las anteriores uniones que existían dentro de Cambiemos. ¿Cuál es su visión de lo que debería hacer el radicalismo y qué cree que va a suceder?

Bueno, lo que tiene que hacer el radicalismo ahora es trabajar fuertemente, como lo viene haciendo, para fortalecer el partido. Ya lo ha dicho el presidente del Comité Provincial: nosotros vamos a tener candidatos a intendente en todos los municipios y vamos a tener candidato a gobernador. Los marcos electorales se van a definir el año que viene, todavía no es momento para eso. Va a ser en términos institucionales, porque acá nunca puede ser desde un planteo individual; nosotros somos institucionalistas, los radicales siempre somos así. Veremos el año que viene cuál es la decisión que toman los órganos partidarios en el marco de coaliciones para la participación. Pero hoy el radicalismo está en la etapa de fortalecimiento partidario.

Bueno, Maximiliano, le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo y le deseamos que el RIGI y el Súper RIGI mejoren para beneficio de todos los argentinos. Muchísimas gracias.

Y de la industria nacional, Jorge, que es lo más importante.

Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano.



LMM/LT