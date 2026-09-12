Cambian el sentido de varias calles y habrá nuevas restricciones para estacionar en Caballito

Desde el martes 15 de septiembre habrá nuevas manos de circulación, restricciones para estacionar y cambios en el recorrido de la Línea 2 en distintos puntos de Caballito y Almagro. Las modificaciones se realizan en el marco de las obras del TramBus T1, el nuevo sistema de transporte 100% eléctrico que la Ciudad prevé poner en funcionamiento antes de fin de año.

Uno de los principales cambios será en avenida La Plata, que tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia.

También tendrán una sola mano algunas calles de la zona. Quito será mano única hacia Muñiz entre avenida La Plata y Muñiz. Mármol tendrá sentido único desde avenida Rivadavia hacia Hipólito Yrigoyen, mientras que Pringles circulará en dirección a avenida Rivadavia entre Lezica y esa avenida.

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En tanto, Hipólito Yrigoyen tendrá doble sentido de circulación entre Muñiz y Mármol.

Además, quienes circulen por Hipólito Yrigoyen desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz.

Dónde no se podrá estacionar

Los cambios también afectarán al estacionamiento en distintas calles y avenidas de Caballito. En avenida La Plata estará prohibido estacionar durante las 24 horas en ambos lados de la calle.

En Quito tampoco se podrá estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo entre avenida La Plata y Muñiz. En ese tramo habrá una ciclovía. Por otra parte, no se podrá estacionar durante las 24 horas sobre el lado derecho de avenida Rivadavia, entre Hidalgo y Yatay.

La Línea 2 de colectivos también modificará su recorrido a partir del martes. Los colectivos circularán por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de volver a su recorrido habitual.

Más cambios desde octubre

Las modificaciones continuarán durante octubre. Avenida Acoyte tendrá sentido único de sur a norte y contará con un carril exclusivo para el TramBus sobre el lado derecho. A su vez, avenida Honorio Pueyrredón quedará con circulación únicamente de norte a sur.

Los cambios forman parte del proyecto para incorporar el TramBus T1, un sistema de transporte 100% eléctrico que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque a través de un recorrido de unos 20 kilómetros.

LB/AF