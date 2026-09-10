Con la llegada de la primavera, los árboles de plátano de la Ciudad de Buenos Aires comienzan a brotar, florecer y liberar pelusas que causan alergias intensas. Como todos los años los porteños buscan la forma de evitar caminar cerca de ellos para impedir estornudos, por eso una usuaria creó un mapa que marca en qué calles hay mayor cantidad de ellos.

Luciana Staiano, de la Facultad de Agronomía de la UBA, creó el “Mapa de Plátanos de CABA” con el objetivo de que los ciudadanos puedan planificar recorridos sin la preocupación de toparse inesperadamente con estos árboles. El mapa se realizó con datos del Arbolado Público Lineal 2017-2018, un relevamiento realizado y digitalizado por el Gobierno porteño.

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Por qué los árboles de plátano causan alergias

Conocido comúnmente como “Plátano de Sombra” o “Plátano de Paseo”, muchos ciudadanos de Capital Federal consideran al fruto como molesto debido a la pelusa que cae de él al madurar, ya que cuenta con fuertes componentes alérgenos. La alta concentración de ejemplares provoca que los individuos sufran brotes repentinos de estornudos, lo que causa malestar.

El Mapa de Plátanos de CABA, creado por Luciana Staiano.

A pesar de ser muy livianos, los granos de polen de los plátanos se liberan en grandes cantidades. Entre los efectos de la caída de estas pelusas se encuentran las reacciones alérgicas, que pueden incluir estornudos, picazón en los ojos, garganta y nariz y, en casos más severos, exacerbación del asma.

Mapa de plátanos en CABA: dónde hay mayor cantidad de estos árboles

El mapa clasifica las calles de la ciudad con 3 colores, según la cantidad de árboles de plátano que se pueden encontrar. El más claro indica que hay hasta 3, el del medio entre 4 y 6 y el más oscuro advierte que puede haber 7 o más plantaciones de plátano en una misma calle.

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La zona con menor cantidad de árboles de esta especie es el sur de la ciudad, donde barrios como Villa Lugano, Nueva Pompeya y Villa Soldati tienen muy pocos ejemplares. Por otra parte, en barrios como Palermo, Flores, Villa del Parque y Villa Santa Rita se puede observar que abundan los plátanos.

JSM / EM