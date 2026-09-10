El metro cuadrado en La Plata cuesta 41% menos que en la Ciudad de Buenos Aires

El mercado inmobiliario de La Plata muestra una combinación de precios más bajos que en la Ciudad de Buenos Aires y una demanda que viene en crecimiento. Según datos de Zonaprop, el metro cuadrado de publicación para venta se ubica en u$s1.467, un valor 41% inferior al promedio porteño, de u$s 2.471.

La información fue presentada ante martilleros y corredores públicos de la ciudad en el marco del Programa de Formación Profesional que dicta la MLS La Plata en la sede de la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos.

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De acuerdo con el relevamiento, las consultas para comprar propiedades en la capital bonaerense crecieron 4,8% en los últimos doce meses, mientras que en la plataforma hay actualmente más de 21.000 inmuebles publicados.

Ese volumen de oferta, combinado con una demanda en expansión, amplía las posibilidades de comparación para quienes están buscando una vivienda.

Cuánto cuesta el metro cuadrado en La Plata

El precio medio de publicación para venta se ubica en u$s 1.467 por metro cuadrado y mantiene una tendencia alcista desde hace un año.

En agosto, el valor avanzó 0,76% mensual, acumula una suba de 2,3% en lo que va de 2026 y de 3,42% en la comparación interanual.

Desde el portal inmobiliario aclararon que se trata de precios de publicación y no de valores efectivos de cierre de las operaciones.

La comparación con CABA marca una brecha significativa. Mientras el metro cuadrado en La Plata promedia USD 1.467, en la Ciudad de Buenos Aires alcanza los USD 2.471, lo que deja al mercado platense un 41% por debajo.

La capital provincial tiene además un peso relevante dentro del mercado inmobiliario del sur del Gran Buenos Aires.

Según los datos presentados, concentra el 35% de todas las consultas que se generan en el GBA sur y representa el 23% de los avisos publicados de esa región.

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Dentro de la ciudad, la demanda está fuertemente concentrada geográficamente. La Plata Centro reúne el 69% de las búsquedas, muy por encima de otras zonas.

City Bell ocupa el segundo lugar, con el 5% de las consultas, seguida por Tolosa, con 3%; Manuel B. Gonnet, con 2,8%; y Los Hornos, con 2,33%.

La distribución de la oferta muestra una concentración algo menor. El Centro explica el 51% de las propiedades publicadas, seguido por City Bell, con 9,21%, y Manuel B. Gonnet, con 4,86%.

Las casas dominan las búsquedas

Otra característica particular del mercado platense es el fuerte predominio de las casas frente a los departamentos.

Las casas concentran el 67% de las búsquedas, es decir, aproximadamente dos de cada tres consultas. Los departamentos representan el 20% y los terrenos el 12%.

La diferencia de casi 50 puntos porcentuales entre casas y departamentos es, según el informe, uno de los rasgos que distingue a La Plata de otras plazas inmobiliarias del conurbano.

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En cuanto al perfil de los usuarios, el 65% de las búsquedas corresponde a mujeres y el 35% a hombres. Además, el 80% de la audiencia supera los 35 años.

También existe un leve predominio de quienes buscan comprar frente a quienes prefieren alquilar: 52% de las consultas corresponde a operaciones de venta y 48% a alquileres.

“Sirve para argumentar una tasación con datos reales”

Para Darío Cristaldo, gerente de expansión de Zonaprop, disponer de esta información también permite mejorar el trabajo de los profesionales inmobiliarios.

“Esta información sirve para argumentar una tasación con datos reales frente a un cliente y para cerrar operaciones más sólidas. No somos solo una plataforma de clasificados, somos una red que trabaja codo a codo con los corredores de cada plaza”, señaló.

La jornada incluyó además un bloque dedicado a buenas prácticas para la publicación de propiedades y al uso de herramientas tecnológicas para mejorar el posicionamiento de los avisos.

El Programa de Formación Profesional continuará los miércoles hasta el 7 de octubre, con encuentros dedicados a negociación, créditos hipotecarios, talleres prácticos e inteligencia artificial aplicada al negocio inmobiliario.

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