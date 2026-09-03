Inteligencia artificial y empleo: el desafío que reunió en la Ciudad de Buenos Aires a intendentes de todo el país

La inteligencia artificial ya empezó a modificar el mercado laboral, la educación y la manera en que funcionan las ciudades. Con ese escenario como eje, la Ciudad de Buenos Aires reunió este miércoles 2 a representantes de casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes de distintas provincias para discutir cómo incorporar las nuevas tecnologías a la gestión pública y, al mismo tiempo, enfrentar los efectos sociales que genera esa transformación.

El encuentro se realizó en la Usina del Arte, en La Boca, durante la primera edición de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes. Organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional de la Ciudad, encabezada por César Torres, reunió a funcionarios, especialistas, representantes de universidades, empresas tecnológicas y startups para intercambiar experiencias sobre inteligencia artificial, transformación digital, uso de datos, ciberseguridad, movilidad e infraestructura.

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La apertura estuvo encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien puso el foco en el impacto que tendrá el avance de la inteligencia artificial sobre el trabajo y la educación, y en el desafío de preparar a la población para los cambios que ya empieza a generar la tecnología. “Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores”, sostuvo el mandatario.

El impacto de la IA en el trabajo y la educación

Para Jorge Macri, una parte importante de quienes hoy integran el mercado laboral se formó en un mundo analógico y ahora debe desenvolverse en otro atravesado por herramientas digitales e inteligencia artificial.

Ese cambio, sostuvo, genera oportunidades pero también incertidumbre. “La IA va a plantear ganadores y perdedores”, advirtió, y señaló que el desafío de los gobiernos será conseguir que la tecnología se convierta en una herramienta para mejorar la vida cotidiana y no en un factor que profundice las diferencias existentes.

La preocupación también alcanza a las nuevas generaciones. Durante su exposición, el jefe de Gobierno puso el foco en la dificultad de anticipar cuáles serán las profesiones y habilidades necesarias durante los próximos años. “En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen”, afirmó.

En ese escenario, consideró que la educación ya no puede pensarse como una etapa que termina con la escuela o la universidad. “Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida”, señaló.

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El planteo estuvo acompañado por otra preocupación vinculada con el impacto social de la tecnología. Para Macri, será necesario encontrar un equilibrio “entre lo tecnológico, lo humano y lo vincular”, especialmente frente a las dificultades que atraviesan los adolescentes.

Los problemas cotidianos de las ciudades

El Congreso buscó llevar esa discusión al terreno de la gestión. Durante la jornada se presentaron experiencias sobre inteligencia artificial, transformación digital, gestión basada en datos, seguridad, sostenibilidad, infraestructura y nuevas tecnologías aplicadas a los servicios públicos.

La propuesta partió de una pregunta concreta: cómo pueden los municipios incorporar esas herramientas para resolver problemas cotidianos, desde el tránsito y la seguridad hasta la educación o la atención sanitaria.

“Salir de la caja e intercambiar experiencias es muy importante”, sostuvo Macri, quien planteó que el intercambio entre distritos puede servir para encontrar soluciones que después sean adaptadas a ciudades con características diferentes.

La convocatoria tuvo además un componente político: reunió a intendentes de distintos espacios y provincias. Entre los asistentes estuvieron Julio Alak, de La Plata; Daniel Passerini, de Córdoba; Soledad Martínez, de Vicente López; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Santiago Passaglia, de San Nicolás; Leonel Chiarella, de Venado Tuerto; Carlos Bevilacqua, de Villarino; Carlos Koopmann, de Zapala; Bruno Pogliano, de El Bolsón; Lino Yonar, de Campo Quijano, y Susana Laciar, de San Juan.

Participaron representantes de casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes.

Qué es una “ciudad inteligente”

Durante el encuentro también se discutió qué significa hoy hablar de una ciudad inteligente y cómo la tecnología puede utilizarse para mejorar los servicios y resolver problemas cotidianos de los vecinos.

Para Macri, incorporar tecnología no alcanza por sí solo. “Una ciudad inteligente no es algo que se compra”, sostuvo, y subrayó que también requiere de “una ciudadanía y equipos preparados”. En ese sentido, destacó al capital humano como uno de los principales recursos de la Ciudad de Buenos Aires y puso el foco en el ecosistema conformado por universidades, empresas, emprendedores y startups.

Entre los expositores estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, y el emprendedor tecnológico Mateo Salvatto.

Una red federal para compartir experiencias

URBAN CITIES fue organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno porteño, encabezada por César Torres. La primera edición buscó establecer un espacio permanente de intercambio entre municipios, provincias, universidades y el sector privado.

La actividad central del miércoles había sido precedida el martes 1 de septiembre por una jornada destinada a los equipos técnicos de gobiernos locales y provinciales. Allí se trabajó sobre herramientas y experiencias vinculadas con salud, seguridad, educación, inteligencia artificial y movilidad.

La intención es que algunas de esas experiencias puedan replicarse, con las adaptaciones necesarias, en otros puntos del país. “Debemos entender qué oportunidades tenemos en cada uno de los rincones de nuestra Argentina para generar trabajo y bienestar para la gente”, planteó Macri.

Para el jefe de Gobierno, ese será uno de los desafíos centrales de una revolución tecnológica que, lejos de pertenecer al futuro, ya empezó a modificar la vida cotidiana de las ciudades.

cp