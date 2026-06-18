Ministra de educación de Macri: Por qué enseñar empatía en lo colegios nos dará mejores políticos

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, defendió la incorporación de la empatía y las habilidades socioemocionales en las escuelas. "Lo que más se les va a demandar a los chicos cuando salgan del sistema educativo es la capacidad de adaptarse, la resiliencia y tener empatía para poder comprender no solamente a sí mismo, sino a los otros", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Mercedes Miguel es maestra, periodista y conferencista que actualmente se desempeña como Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de asumir su cargo en la Ciudad fue Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional entre 2016 y 2019 y lideró el programa RiverDAR en el club Atlético River Plate. Ha forjado una trayectoria de más de 30 años centrada en innovación pedagógica y la gestión pública, siendo cofundadora de Enseñá por Argentina.

En el corte comentaba que teníamos un amigo en común, que es probablemente el publicista más creativo de la Argentina, Martín Mercado, y que me había contado que ellos, desde su agencia, estaban promoviendo que empatía sea una materia obligatoria. Así como en una época en el secundario había instrucción cívica, que la sigue habiendo. La empatía, que creo que Noruega ya lo llegó a implementar. Y vos me contabas que desde que vos comenzaste tenías tres factores fundamentales, que eran lengua, matemática y bienestar social y emocional, que de alguna manera se entronca con empatía. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia este tema.

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La verdad es que nosotros, cuando asumimos, teníamos mucha evidencia que demostraba que era imperioso empezar a trabajar todo lo que llamamos la alfabetización emocional. Esto muy cruzado hoy, no solamente con el impacto y el deterioro que generan en nuestros niños y jóvenes las redes sociales, sino también con un incremento de acoso, de bullying, de ciberbullying; todas nuevas cosas, si se quiere, en el sistema educativo, que ameritan un trabajo muy profundo, muy profesional, al interior de cada escuela para poder enseñarle a los niños y a los jóvenes a convivir con uno mismo y con otros.

Y dentro de Bienestar Socioemocional queremos trabajar en una campaña importante sobre la empatía, ponerse en el lugar del otro. Así que, quién mejor que Martín y su equipo para poder trabajar en este sentido. Pero también, la OCDE, que es la organización que creó, a la cabeza de Andreas Schleicher, que estamos a punto de traerlo a Buenos Aires para que participe en un evento. Andreas es el creador de las evaluaciones PISA, donde nos medimos. Argentina participa y Ciudad de Buenos Aires participa con una muestra propia para poder compararnos con el resto del mundo.

Y dentro de las evaluaciones que hacen, están haciendo la evaluación donde miden a nivel mundial las habilidades socioemocionales, que se las considera las habilidades más demandadas hoy y en el futuro de nuestros chicos, seguro. Así que, en ese sentido, esa es parte de nuestra agenda.

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O sea que la evaluación de PISA va a pasar a tener otra evaluación que no es matemática y lengua, sino que va a tener bienestar socioemocional. ¿Sería eso?

Exacto. Es una evaluación aparte. Es una evaluación de PISA que mide alternadamente matemática, lengua y ciencias naturales. Pero ahora es otro operativo de evaluación que mide específicamente habilidades socioemocionales, como se las denomina en el mundo de los sistemas educativos. Vamos a ser los únicos de Argentina y muy pocos de Latinoamérica que participan de esta evaluación.

Hace algunas décadas comenzó a hablarse de la inteligencia emocional. Podríamos decir que hace tres décadas y media la ciencia ya acepta que existen diferencias de inteligencias y una de ellas es la inteligencia emocional, la inteligencia kinética. Pero, la inteligencia emocional pareciera ser la habilidad más importante que se requiere para aquellos que además tienen responsabilidad de conducir. No puedo no preguntarte si finalmente todo esto que estamos hablando no es un espejo de la política, porque uno de los problemas que tenemos en la política, es la falta de la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Por eso lo puse con instrucción cívica, que enseñarle a los alumnos bienestar socioemocional o empatía es finalmente prepararlos para ser mejores ciudadanos y votar mejor en el futuro. Dentro de las exigencias de la gran pregunta que nos estamos haciendo, justo hoy empecé este libro de la vida de los 100 años. La longevidad nos obliga a los que estamos a cargo de tomar decisiones a largo plazo.

Ahora, de lo más demandado en los próximos años, sin ninguna duda, y con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, los cambios abruptos que hay, que cada vez son más rápidos, lo que más se les va a demandar a los chicos cuando salgan del sistema educativo, universitario, o ellos que van a estar creando sus propios trabajos, es la capacidad de adaptarse, es la capacidad de la resiliencia, de gobernar las emociones, de tener agencia, de poder decir ahora sí, ahora no, de tener empatía para poder comprender no solamente a sí mismo, sino a los otros.

Hace poco estuve en el Foro Mundial de Educación. Se celebra en Londres todos los años, más de 120 ministros del mundo. Me tocó ser oradora. La gran discusión hoy es la inteligencia artificial y si va a reemplazar tantos aspectos del viejo formato educativo. ¿Cuál es el valor de la educación? Entonces, esta conversación hoy está sucediendo. Nosotros la planteamos en la Ciudad de Buenos Aires.

Hablabas de los políticos, la capacidad, la empatía. Bueno, yo siempre conversamos con Jorge Macri. Él es un gran humanista. En educación es estrictamente necesario, en salud es estrictamente necesario, y así lo hacemos, con Fernán tenemos el eje del cuidado, con el ministro de Desarrollo Humano. Me parece que esta necesidad, en todos los aspectos, pero en educación, donde corremos el riesgo enorme de que la inteligencia artificial genere lo que hoy se llama la deuda cognitiva.

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Y eso que nosotros estamos implementando inteligencia artificial a partir de quinto grado en el nivel primario en la Ciudad, obligatorio. Ahora lo vamos a incorporar en nuestros diseños curriculares, que los cambiamos íntegramente. Pero lo hacemos sabiendo que primero el aprendizaje fundacional, primero la capacidad de razonar y de comprender, y después la inteligencia artificial.

A mayor cantidad de algoritmos, a mayor cantidad de tecnología aplicada, a mayor avance de la sociedad y de la humanidad en el aspecto tecnológico, más necesitamos conservar el valor de ser humanos.

Turing, el famoso matemático inglés al que se le asigna el test de Turing, y el test de Turing planteaba inicialmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y cuándo se iba a desarrollar tiene 60 años. Y él pronosticó para la segunda década del siglo XXI. La inteligencia artificial que él definía, el famoso test, era que la computadora, como significante, iba a poder mentir.

En el cual una computadora le respondía preguntas y tenía que poder engañar sobre si era hombre o mujer. Que en el momento que la máquina aprendiese a mentir había logrado un nivel de inteligencia que podríamos denominar inteligencia. Y aquí vienen las viejas discusiones sobre qué es inteligencia, o sea, hay inteligencias malas, alguien podría decir. Para los griegos solamente lo verdadero era lo bueno.

Escuchándote, me da la impresión de que hay que redefinir el test de Turing y que la gran diferencia con la computadora o con la inteligencia artificial, la computadora como máquina, simplemente como significante, es que probablemente ya no pueda ser empática, de verdad.

Puede disfrazar la empatía de un falso ser. Y que uno de los valores importantes que tengan las próximas generaciones es que tengan la capacidad de empatía que puedan aportar, que la computadora no pueda. Y en ese sentido, vuelvo, hay una dimensión política en la empatía. Porque hay una forma de construir política que es con la mentira, que es agonal, y otra que es con la empatía, con el consenso y comprender al otro. ¿No tiene el presidente Milei y La Libertad Avanza un problema de falta de empatía? Y casualmente los republicanos, que ustedes vienen a defender, pero sostienen que es importante comprender al otro y parte de la razón del otro. ¿No es esa la gran diferencia entre el PRO y La Libertad Avanza?

Es una pregunta muy amplia. Prefiero responderla desde lo que somos nosotros y cómo nos sentimos. Nos definimos y siempre nos gustó entender a la política como aquello que nos permite, nos da el poder de cambiarle, de transformarle y de mejorarle la vida a las personas. Ese es el concepto prioritario de nuestro espacio político.

En la Ciudad de Buenos Aires, con Jorge a la cabeza, que es un gran humanista, siempre estamos buscando estar cerca de la necesidad de la persona. En mi caso, soy ministra de Educación, soy ministra de los niños, soy ministra de aprendizaje. Entonces también es un momento de diferenciar la política, la macropolítica pública de la educación, y nosotros preferimos pararnos en aprendizaje.

Y el plan estratégico que aprobamos con Jorge se llama Buenos Aires Aprende, porque ponemos al niño en el centro de todo lo que hacemos. Y eso casi instantáneamente modifica no solo la conversación, porque para vos educación tiene un sentido, para tu equipo. Cada uno puede decirme algo de qué es educación para ellos. Pero si te pregunto o les pregunto qué es aprendizaje, nuestra conversación va a cambiar rotundamente.

Cuando hablamos de aprendizaje, naturalmente estamos poniendo al ser humano en el centro. Y esto ya es una manera conceptual de poner la prioridad donde la tenemos que poner. Una escuela sin niños es un museo. Entonces la razón de ser del sistema educativo es que los chicos estén en la escuela aprendiendo.

Entonces, para responderte la pregunta, el ejercicio constante que hacemos de mirar al vecino, de ponerlo en el centro. Tenemos reuniones con los vecinos todas las semanas. En mi caso, recorrer las escuelas; en el caso de Fernán, ir a los hospitales, conversar con la gente y hacernos cargo de la crítica, de lo que no hacemos bien, de lo que podríamos mejorar, porque estamos al servicio de la gente. No es ninguna otra cosa. La política es estar al servicio del otro.

Una manera de hacerlo es primero basándonos en evidencia. Fuimos el primer espacio político que cambió la forma de gobernar el Estado y de gestionar. Entonces, en ese sentido, nosotros, y hablo por educación porque es mi responsabilidad ahora, todo lo que hacemos, nuestro propio plan estratégico Buenos Aires Aprende, está basado en evidencia. La evidencia te da cercanía con la realidad. Si no, yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa que no necesariamente sea lo que mis niños y mis jóvenes están necesitando para el futuro que los está esperando.

Porque los que están hoy en primer grado van a ingresar al mercado laboral en el 2037. Y como te decía hace un ratito, los que están en primer grado, más del 90% va a vivir más de 100 años. Eso a mí me cambia totalmente la perspectiva cuando me siento a planificar, cuando me pongo a mirar el sistema educativo a largo plazo.

Entonces, la complejidad que tenemos es estar cerca del beneficiario, los chicos, los docentes, las familias, en el caso de educación, pero sin perder la responsabilidad de mirar el futuro. Y eso siempre con los chicos en el centro de la ecuación. No sé exactamente cómo se va a ver el sistema educativo del mundo en el 2037. Hay distintos escenarios. Tengo una sola certeza: estamos llamados a aprender todo el tiempo. De lo que no nos vamos a poder deshacer es de la humildad y del ejercicio de aprender constantemente. No tenemos ni idea cómo se va a ver el 2037.