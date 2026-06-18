El termómetro marcó 11°C al mediodía en la Capital Federal, dejando atrás una mañana gris y bastante fresca. La tendencia inmediata consolidará una mejora notable en las condiciones generales, ya que el sol ganará terreno de manera progresiva durante las próximas horas y el viento del sector sur calmará su intensidad paulatinamente.

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La nubosidad que dominó las primeras horas del día disminuyó drásticamente y dará paso a un cielo mayormente despejado durante toda la tarde. La probabilidad de lluvias quedó completamente descartada para el resto de la jornada, lo que garantizará un regreso a casa sumamente tranquilo y sin la necesidad de cargar con el paraguas.

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Para el cierre del día, se prevé un marcado descenso térmico que obligará a reforzar el abrigo. La noche registrará una temperatura que rondará los 7°C, acompañada por una brisa leve del sudoeste que incrementará la sensación de frío, por lo que el ambiente se tornará bastante invernal en todo el aglomerado urbano.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que no rigen Avisos a Corto Plazo por tormentas fuertes en la región pampeana ni en el centro del territorio nacional. La estabilidad atmosférica predominó en las principales provincias, trayendo un alivio generalizado tras la inestabilidad que afectó a diversos sectores productivos durante los últimos días de la semana.

Alerta amarilla y ola polar en Argentina: frío extremo y heladas en siete provincias

En el interior del país, el panorama se presentó dispar, destacándose alertas amarillas por vientos intensos en la zona cordillerana de Mendoza y San Juan. Por su parte, la Patagonia experimentó temperaturas bajo cero y nevadas aisladas, mientras que el norte argentino mantuvo marcas térmicas más templadas, superando los 20°C en horas de la siesta.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El cierre despejado de hoy anticipará un arranque de viernes con heladas aisladas en las zonas suburbanas y un cielo completamente limpio. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, consolidando una jornada fría pero soleada, ideal para el último tirón de la semana laboral antes de la llegada del invierno.