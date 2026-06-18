El aire frío del sudoeste dominará gran parte de la jornada en el sur de la provincia, aunque la presencia de vientos del sector norte y noroeste amortiguará un poco el descenso térmico general. Las nubes cubrirán el cielo urbano y rural, marcando una jornada típicamente invernal en toda la región costera y las localidades productivas vecinas.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La ciudad amanecerá con una temperatura actual de 9°C, una sensación térmica que se ubicará en los 7°C y una humedad relativa del 65%. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con vientos que soplarán predominantemente desde el norte a unas 12 mph, sosteniendo un ambiente fresco pero estable.

Clima jueves 19 de junio

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las inmediaciones de General Cerri, la combinación de alta humedad y la nubosidad compacta generará un clima destemplado. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, con apenas un 10% a 25% de chances de lluvias aisladas, descartándose tormentas severas para el conglomerado urbano principal.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por vientos extremos o tormentas fuertes para hoy en Punta Alta, Médanos ni Monte Hermoso. En la franja rural, los reportes de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicarán condiciones aptas para la circulación, ya que la velocidad de las ráfagas no superará los umbrales de riesgo en los campos.

Alerta amarilla por el volcán Chillán, cerca del norte de Neuquén

Hacia el oeste, en la zona de Médanos, la cobertura nubosa será idéntica y las temperaturas máximas difícilmente cruzarán la barrera de los 14°C. Las localidades balnearias vecinas reportarán una tarde gris con viento rotando levemente hacia el noroeste, lo que mantendrá las condiciones marítimas estables pero frías.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Durante las próximas noches el cielo se despejará de manera notable, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura nocturna, tocando pisos de hasta 3°C. Para el fin de semana, la rotación definitiva del viento hacia el sector norte aportará una masa de aire ligeramente más cálida que favorecerá un paulatino ascenso térmico general.