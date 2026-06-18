El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada marcadamente inestable y gris para toda la ciudad y el Gran Rosario. Las precipitaciones dominarán la escena desde el mediodía, complicando la circulación vial y alterando el ritmo habitual de los rosarinos, quienes necesitarán abrigarse bien debido a la escasa amplitud térmica que afectará a toda la región portuaria.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las condiciones actuales se presentarán con un cielo completamente cubierto y una persistente humedad promedio que alcanzará el 94%, transformándose en el factor clave del día. Las primeras horas de la mañana transcurrirán sin lluvias y con vientos leves del noreste a 12 km/h, pero el panorama cambiará hacia la media mañana con lloviznas dispersas en Funes y Roldán.

Clima jueves 18 de junio

Durante la tarde, el termómetro apenas trepará a los 12°C de máxima, mientras se prevé el desarrollo de lluvias moderadas que descargarán unos 8 mm de agua sobre el Monumento a la Bandera y el Cordón Industrial. En la zona de islas y la costa del Río Paraná, el ambiente se percibirá sumamente fresco, húmedo y desapacible por la acción de los vientos que rotarán del sector este.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El desmejoramiento climático se extenderá de manera generalizada hacia las localidades del sur santafesino, afectando de forma similar a San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el monitoreo constante ante la formación de bancos de niebla que reducirán de forma drástica la visibilidad en las autopistas a Buenos Aires y Córdoba durante las próximas horas.

Alerta amarilla por el volcán Chillán, cerca del norte de Neuquén

Aunque no regirán alertas extremas por tormentas severas en este sector, las precipitaciones constantes de la tarde generarán calzadas resbaladizas y acumulación de agua en áreas urbanas. Hacia la noche cesarán las probabilidades de lluvias en toda la región y los vientos leves cambiarán con dirección proveniente del suroeste, manteniendo el ambiente frío pero con una atmósfera más estable.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana anticipa un rápido mejoramiento ambiental gracias a la llegada de aire más seco. El viernes presentará un cielo mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 16°C, instalando mañanas bien invernales pero tardes soleadas, una tendencia de estabilidad que se consolidará durante el fin de semana.