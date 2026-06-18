El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una jornada signada por la inestabilidad climática creciente. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense registrarán un desmeoramiento térmico con precipitaciones de variada intensidad concentradas durante las últimas horas del día.

El ingreso de una masa de aire húmedo desde el sector noreste provocará el desarrollo de lluvias aisladas y lloviznas generalizadas. Las autoridades viales recomiendan extrema precaución en los accesos a la Capital Federal por calzadas resbaladizas y reducción notable de la visibilidad.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy jueves 18 de junio

La jornada en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá mayormente cubierta, con una temperatura mínima de 10°C registrada en las primeras horas de la mañana y una máxima que apenas trepará hasta los 13°C durante la tarde. Los vientos soplarán moderados desde el noreste a una velocidad promedio de 19 km/h, con una humedad promedio del 80%.

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Clima jueves 18 de junio

Hacia la tarde-noche, el panorama meteorológico se complicará en los distritos del Gran Buenos Aires (GBA). En municipios de la zona norte como Vicente López, el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias moderadas que podrían acumular entre 6 mm y 9 mm de agua hacia el final del día.

Por su parte, el cordón sur del conurbano, centralizado en áreas como Avellaneda, experimentará parámetros similares con picos de humedad del 81% y vientos leves rotando desde el norte. Las precipitaciones comenzarán de forma dispersa a partir de la media tarde, incrementando su frecuencia e intensidad en horas de la noche.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN emitió un parte de alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de la provincia de Entre Ríos, abarcando un total de diez departamentos entre los que destacan Paraná, Concordia, La Paz y Villaguay. El área será afectada por tormentas localmente fuertes con ráfagas puntuales y caída de granizo ocasional.

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La advertencia oficial por fenómenos severos también rige de manera estricta para el territorio de la provincia de Santa Fe. Las mediciones técnicas anticipan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, con marcas térmicas mínimas estables en el orden de los 11°C y niveles críticos de humedad ambiente que rozarán el 94%.

En el litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires, localidades costeras como Punta Rasa y Mar de las Pampas registrarán un incremento notable del viento proveniente del sector norte, con ráfagas que alcanzarán los 32 km/h y un desmejoramiento que decantará en lloviznas persistentes antes de la medianoche.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El reporte del organismo nacional anticipa una optimización marcada del tiempo a partir de las primeras horas del viernes. El ingreso de un sistema de alta presión disipará los mantos nubosos, promoviendo el regreso del sol pleno sobre toda la región central del territorio argentino.

Alerta amarilla por el volcán Chillán, cerca del norte de Neuquén

Las corrientes de aire rotarán firmemente hacia el sector sudoeste, arrastrando una masa seca y fría que provocará un descenso en las temperaturas mínimas de cara al inicio del fin de semana. No obstante, la radiación solar diurna compensará los registros térmicos máximos.

Para el sábado y el domingo se consolidará la estabilidad atmosférica en el AMBA. Se proyectan jornadas con cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con marcas térmicas plenamente alineadas con los promedios históricos para el mes de junio.