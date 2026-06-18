El Servicio Meteorológico Nacional prevé un jueves sumamente inestable en toda la Costa Atlántica. Las fuertes ráfagas y la nubosidad en aumento dominarán el escenario desde las primeras horas, desalentando por completo las actividades al aire libre. La aproximación de un frente húmedo generará precipitaciones aisladas hacia la tarde, transformando el día en un verdadero desafío para los habitantes de la región costera.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura actual se posicionará en el orden de los 6°C durante las primeras horas de la mañana, mientras el cielo permanecerá mayormente cubierto. En la zona del Puerto y la franja costera de General Pueyrredon, el viento soplará con fuerza constante desde el sector norte, alcanzando velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas severas que treparán hasta los 59 km/h.

Clima jueves 19 de junio

Estas condiciones rigurosas se replicarán con igual intensidad en los núcleos urbanos de Batán y en el área de Sierra de los Padres, donde el frío continental se sentirá aún más debido a la alta humedad ambiental. Hacia el mediodía, el termómetro alcanzará la máxima prevista de 12°C, pero la sensación térmica continuará muy baja por el efecto de las corrientes eólicas septentrionales.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá el monitoreo preventivo debido a la persistencia de los vientos, por lo que recomendará asegurar objetos sueltos y transitar con extrema precaución. En las localidades vecinas como Miramar y los balnearios de Mar Chiquita, el panorama meteorológico exhibirá el mismo comportamiento adverso, con un oleaje muy importante que afectará las estructuras de las playas.

Alerta amarilla por el volcán Chillán, cerca del norte de Neuquén

Por su parte, Villa Gesell experimentará lluvias aisladas y lloviznas intermitentes a partir de la tarde, acompañadas por un paulatino cambio en la dirección de los vientos hacia el sector sudoeste hacia el final de la jornada. Este cambio de cuadrante marcará el inicio de una masa de aire más seca que estabilizará las condiciones en toda la región durante la madrugada posterior.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar de forma definitiva a partir del viernes, cuando el cielo lucirá ligeramente nublado y el viento dejará de ser una amenaza para los residentes. Para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables pero muy frías, ideales para el descanso, con temperaturas máximas que rondarán los 13°C y mínimas que descenderán hasta los 4°C.