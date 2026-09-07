Murió el historiador y ensayista Norberto Galasso a los 90 años

El ensayista e historiador revisionista Norberto Félix Galasso murió este lunes a sus 90 años. Con una militancia sostenida, convertida en referencia del peronismo y el latinoamericanismo popular, el argentino acumuló seis décadas de producción intelectual y más de 70 libros.

Nacido el 28 de julio de 1936 en la Ciudad de Buenos Aires, estudió y se graduó en 1961 como contador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Cristian Belec en X-Men: cómo fue el paso del actor argentino por Hollywood

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Autor de antologías, ensayos e investigaciones, escribió Mariano Moreno y la revolución nacional. Entre sus principales producciones se encuentran Buenos Aires: Coyoacán (1963); Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación británica (1970); De Perón a Menem (1990), entre otros tantos textos.

En el año 1973 trabajó como síndico en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida por Arturo Jauretche, al tiempo que durante la última dictadura cívico-militar se censuraron sus libros sobre Manuel Ugarte.

El ensayista e historiador revisionista Norberto Félix Galasso murió este lunes a sus 90 años

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner lo declaró en 2014 "Embajador de la cultura popular argentina", distinción que fue retirada en 2025 por el Gobierno de Javier Milei. Desde 2017 condujo el programa "Galasso de media cancha" todos los lunes en Radio Caput.

El último adiós del arco político

Cristina utilizó su cuenta personal de la red social X para despedirse del ensayista: “Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historia imprescindible de la Argentina”.

En el mismo sentido, se expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien calificó de "muy triste" el deceso del historiador. “Muy triste noticia la partida de Norberto Galasso, gran historiador de nuestro país y referente indiscutido del pensamiento nacional. Nos quedan su obra fundamental y su enorme compromiso con la soberanía de nuestra Patria", manifestó.

Misterio en Mendoza: un extraño objeto luminoso apareció en el cielo y quedó grabado en video

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, lamentó: “Hoy se nos fue Norberto Galasso, uno de los imprescindibles a la hora de interpretar la historia del movimiento obrero y del movimiento nacional. Tuvimos el honor en Bancaria de tenerlo muchas veces como expositor y explicándonos la historia”.

Palazzo describió a Galasso como una persona "amable", "comprometida" y un "ser humano excepcional", mientras que le agradeció "el honor por haber compartido la lucha" y "las tantas mesas de debate".